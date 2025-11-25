Tras finalizar el feriado largo por el Día de la Soberanía Nacional, los argentinos podrán disfrutar de un nuevo descanso antes de finalizar el año y esta vez será en diciembre para celebrar el Día de la Inmaculada Concepción de María.

El próximo fin de semana largo será el 8 de diciembre y es el anteúltimo descanso largo. Este año caerá un lunes, combinará con el sábado y domingo anteriores, ofreciendo un período extendido de descanso. La fecha es religiosa y es una de las más importantes para la religión católica.

Durante los siglos XVIII y XIX, la tradición del árbol navideño se extendió por Europa, y luego llegó a Estados Unidos y al resto del mundo, impulsada por las migraciones. Con el tiempo, la costumbre incorporó luces eléctricas, esferas de colores y adornos temáticos.

Por qué se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María

El Día de la Inmaculada Concepción de María, que se celebra cada 8 de diciembre, conmemora la creencia de que la Virgen María fue concebida sin pecado original desde el primer instante de su existencia. Esta doctrina es uno de los pilares de la fe católica.

La fecha fue establecida por la Iglesia y tiene su raíz en la proclamación del dogma por el papa Pío IX en 1854, cuando definió oficialmente la Inmaculada Concepción como doctrina importante.

Durante la fecha, también se arma el árbol de Navidad que viene a representar rituales paganos de la antigüedad con adaptaciones del cristianismo que se consolidaron a lo largo de los siglos. Su presencia en los hogares representa la vida, la esperanza y el espíritu de renovación que acompaña a fin de año.

Cuántos feriados quedan en lo que va del 2025

Tras el fin de semana largo de noviembre, diciembre viene con dos últimos feriados nacionales del año:

Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (fin de semana largo).

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

De esta manera, los argentinos aprovecharán estas dos fechas para armar pequeños viajes y planificar las fiestas de fin de año.

