Este sábado arranca la temporada en Mar del Plata de la mano de los Rottemberg

Celebrando las 48 temporadas consecutivas en que lleva el teatro a la cartelera de Mar del Plata, Carlos Rottemberg hizo el anuncio oficial de la edición 2026 sellando simbólicamente el contrato con los elencos frente a la prensa especializada. "Son ocho equipos de trabajo y para mi es un placer seguir convocando a los distintos artistas, productores, directores y autores que conforman esta movida. Y lo primero de lo que quiero hablar es de los Precios Amigables. Esta iniciativa, una marca registrada de la empresa que, por supuesto, pretendemos que se irradie como ha pasado en todas las otras salas de la ciudad, nos parece que fue una manera de incentivar que la gente fuera a ver teatro en las vacaciones, como pasaba en Mar de Plata muchísimos años atrás y que el tema económico pase para mucha gente a un plano posible.

"El año pasado fijamos un monto de $ 28.000 la platea y lo garantizamos, en todos los casos, todos los días de funciones, todas las funciones y con todos los métodos de pago. De común acuerdo con productores, artistas, autores, directores, todos los que conforman en definitiva el borderó nacional, llegamos a la conclusión de tener un sector en todas las plateas de $ 35.000 para entrada durante todo el verano y hasta marzo".

Son ocho los elencos que se instalarán en la Feliz, algunos desde diciembre como Pretty Woman, para que los locales también pueda disfrutarla, y otras en enero. Aquí el listado de la “Programación Gigante” como la definió el propio Carlos.

Pretty Woman, dirigida por Ricky Pashkus, con Florencia Peña, Juan Ingaramo y un gran equipo artístico, que se presentará en el teatro Mar del Plata desde el 6 de diciembre.

dirigida por Ricky Pashkus, con Florencia Peña, Juan Ingaramo y un gran equipo artístico, que se presentará en el teatro Mar del Plata desde el 6 de diciembre. Quién es quién, con Luis Brandoni y Soledad Silveyra, bajo la dirección de Héctor Díaz, estarán de martes a domingo en el teatro Atlas desde ek 2 de enero.

con Luis Brandoni y Soledad Silveyra, bajo la dirección de Héctor Díaz, estarán de martes a domingo en el teatro Atlas desde ek 2 de enero. Una clase especial, con Damián De Santo y Martín Seefeld, escrita por Daniel Dátola, subirá a escena del teatro Lido los lunes y martes.

Toc Toc , de Lía Jelin, con Diego Pérez, Ernesto Claudio y gran elenco, celebrará sus 15 años en el teatro Bristol desde el 2 de enero.

, de Lía Jelin, con Diego Pérez, Ernesto Claudio y gran elenco, celebrará sus 15 años en el teatro Bristol desde el 2 de enero. Sex, la obra , de José María Muscati, con Diego Ramos, Julieta Ortega, Gloria Carrá y Nicolás Riera, se presentará en el Teatro América.

, de José María Muscati, con Diego Ramos, Julieta Ortega, Gloria Carrá y Nicolás Riera, se presentará en el Teatro América. Chanta , con Agustín “Soy Rada” Aristarán, libro de Mariano Cohn y Gastón Duprat junto a Juan José Becerra y dirección de Marcelo Caballero, será la propuesta del Lido.

, con Agustín “Soy Rada” Aristarán, libro de Mariano Cohn y Gastón Duprat junto a Juan José Becerra y dirección de Marcelo Caballero, será la propuesta del Lido. La Cena de los Tontos , protagonizada por Martín Bossi, Gustavo Bermdez y Laurita Fernández, junto a un gran elenco y con dirección de Marcos Carnevale, hará temporada en el Teatro Neptuno.

, protagonizada por Martín Bossi, Gustavo Bermdez y Laurita Fernández, junto a un gran elenco y con dirección de Marcos Carnevale, hará temporada en el Teatro Neptuno. Made in Lanús celebrará 40 años de su estreno mundial, protagonizada por Cecilia Dopazo, Malena Solda, Alberto Ajaka y Esteban Meloni, con dirección de Luis Brandoni, los lunes en el teatro Atlas.

Las voces de los protagonistas

En el habitual lanzamiento que se realiza cada año en el restaurante La Stampa, Carlos Rottemberg estuvo acompañado por los elencos que representan a estas obras, con la excepción de Aristarán, quien estuvo pero se tuvo que retirar antes de la presentación oficial por las grabaciones de Otro Día Perdido junto a Mario Pergolini. "Como dijo Carlos, tendremos Precios Amigables para que toda la gente pueda venir a vernos", comenzó diciendo Martín Bossi, antes de que José María Muscari aclarara que Sex la Obra que presentarán "es de texto, una especie de spin-off que se desprende del show que desde hace seis años se presenta en Buenos Aires". A esto sumó su felicidad Gloria Carrá por volver a La Feliz, ciudad en la que la última vez que hizo teatro fue "hace 30 años con La Banda del Golden Rocket. Así que era otra persona. Tengo muchas ganas de arrancar la temporada, me da mucha ilusión porque es una ciudad que amo. Ojalá que sea una excelente temporada, le tengo fe. Estoy muy contenta de ir con sex porque es una obra para reírse, para disfrutar y para tener sexo, placer, sin tabúes".

Toc Toc celebrará sus 15 años desembarcando por primera vez en Mardel, con producción de Carlos y Tomás Rottemberg, y la dirección de Lía Jelin. "Estamos convencidos de que nos va a ir muy bien -aclaró Diego Pérez-. Le vengo hinchando hace 4 años a Carlos para llevar esta comedia en Mar de Plata y siempre me decía que no porque nos iba tan bien en Buenos Aires. Y lo logramos. Tenemos un grupo hermoso y estamos muy entusiasmados, con ganas de que venga toda la gente. Somos la comedia irrompible y lo vamos a seguir siendo por mucho tiempo más".

En el caso de Quién es Quien, Soledad Silveyra confirmó que su querido compañero Luis Brandoni, no se encontraba bien de salud (estaba con un cuadro febril) por lo que finalmente la producción decidió suspender las funciones en Buenos Aires, darles descanso a los dos protagonistas que se volverán a juntar recién el 2 de enero en el teatro Atlas. "Tengo el privilegio de tener un compañero como Brandoni, un regalo para mí del cielo en este momento de la vida", reveló Solita.

Por su parte Damián de Santo, quien seguirá con la gira de Una Clase Especial junto a Martín Seefeld recalando sólo lunes y martes en el Lido marplatense, pues el resto de la semana seguirán presentándose en diversos teatros de la costa: "Disfrutamos con Martín de este éxito que venimos haciendo hace más de seis meses, recorriendo el el interior del país. Somos como una especie de repartidores de geranios. Vamos por todos lados dejando semillas de la bondad. La verdad que le hemos sacado un jugo de manera casi perfecta a esta obra de Dátola. Nadie la puede hacer mejor que nosotros, y con la dirección de dirección de Manuel González Gil".