El juez “intocable” que Milei pretende jubilar

El 30 de diciembre de 2002, Juan Carlos Maqueda juró como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Esta semana se confirmó que 2024 será su último año.

El presidente Javier Milei propuso al abogado y académico Manuel José García-Mansilla como reemplazante del cordobés que llegará a los 75 años, la edad máxima que establece la Constitución para ser magistrado.

En el comunicado, la Oficina del Presidente oficializó la iniciativa. Ahora comenzará la etapa de aprobación de las propuestas y no le dará la posibilidad a Maqueda de continuar, en caso de que el juez lo pidiera. En el texto le agradeció al riotercerense por su labor en el tribunal y resaltó su extensa trayectoria en los tres poderes del Estado. “En particular, se le agradece y reconoce su valiosa participación como juez de la Corte Suprema de Justicia durante veinte años”, precisó. Solo hablan los fallos, no los jueces

Desde que asumió con la Suprema Corte de Justicia, Maqueda se autoimpuso un silencio de radio que cumplió a rajatabla. Había llegado a ese lugar por un acuerdo con Eduardo Duhalde, designado presidente de la Nación el 2 de enero del mismo año por la Asamblea Legislativa, encabezada por el entonces senador nacional Maqueda.

Su nombramiento en el máximo tribunal fue una devolución de cortesía, a la par del público reconocimiento en círculos políticos y jurídicos de su condición intelectual y su trayectoria como constitucionalista.

Ese mismo día, Maqueda se convirtió en el segundo argentino que ocupó funciones en las cabezas de dos poderes del Estado. Como senador nacional presidió la Cámara alta, durante el viaje de Duhalde a México en marzo de 2002 quedó a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, y desde hace dos décadas integra la cabeza del Poder Judicial del país. El único precedente es José Figueroa Alcorta, en la primera década del siglo pasado.

En las internas del palacio, le atribuyen a Ricardo Lorenzetti el objetivo de desplazarlo, después de que Maqueda abortara su pretensión de acceder nuevamente a la presidencia. Es sabido que el cordobés propuso a Horacio Rosatti, ungido con su voto más el de Rosenkratz.