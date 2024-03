La fundadora de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología, Diana Maffía, aseguró que estamos atravesando "un momento muy oscuro, tenemos que tener mucha serenidad y apelar al marco legal y de derechos humanos para impedir este tipo de desbordes, que son provocaciones groseras, pero también son la representación de intereses espurios cuando tenemos que hablar de justicia”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Diana Maffía es una de las máximas referentes del feminismo a nivel nacional, doctora en Filosofía y directora del Observatorio de Género en la Justicia dependiente del Consejo de la Magistratura de CABA. Además, es fundadora de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología y de la Asociación Argentina de Mujeres en Filosofía. A su vez, se desempeñó como Defensora Adjunta del Pueblo y como diputada por la Coalición Cívica ARI.

Me gustaría una reflexión respecto a la decisión del Gobierno de enviar dos candidatos hombres a la Corte…

No solo las feministas nos quejamos de esta violencia por sobre una decisión tomada, que era incluir un principio de paridad y representación en la Corte, que venía desde el Decreto 222, un decreto establecido por Néstor Kirchner para democratizar la elección, y eso implicaba, no solamente incluir esta perspectiva de paridad, sino también incluía hacer más débil el poder presidencial, que era un poder de designación de los jueces.

En este caso, lo que había era una audiencia pública previa al envío al Senado, en la cual la sociedad civil podía expresar sus objeciones. Incluso hubo muchas organizaciones que formaron una red que se llamaba “Una Corte para la democracia”, que intervinieron muy activamente en revisar quiénes eran las candidatas y candidatos a la Corte para establecer opiniones en esa audiencia pública. También me llegó una comunicación de la Asociación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial que está firmada por su presidenta y por su secretario general que reacciona a esto, se han pronunciado en contra de este gesto de prepotencia por sobre derechos ya adquiridos, así como muchos constitucionalistas que han opinado sobre esto. Somos las feministas representando un marco de derechos constitucionales y humanos que ya estaban representados dentro de una mirada sobre la Justicia que lleva décadas.

La propuesta de Lijo es compatible con lo que hicieron con el Salón de las Mujeres el 8 de marzo, es una provocación que nos recuerda a un clima que se suponía que era rechazado por cierta parte de la sociedad, que pretendía estar representada en un voto en contra del kirchnerismo. Lo que vemos es una falta de respeto, prepotencia y violencia dentro de las formas. En este caso, claramente se va a eliminar el Decreto 222, no sé si se va a eliminar también esta cuestión de la audiencia pública y tampoco sé si los senadores y las senadoras van a tener la presencia suficiente como para tener una mirada crítica sobre el procedimiento y sobre Ariel Lijo en particular, no olvidemos quién se está presentando como candidato de la Corte.

Siempre nos dicen que las mujeres no debemos llegar por el cupo, sino por la capacidad, pero con esto veo que a los varones no se les piden las mismas condiciones rigurosas que se le podían dar a las mujeres. En los lazos de Manuel García Mansilla, además de ser abogado de petroleras y decano de la Universidad Austral, me pregunto cuáles son los antecedentes que lo ubican en la más alta magistratura del país.

Hay dentro de la Corte dos áreas relevantes que en su momento fundaron Carmen Argibay y Elena Highton: la primera fundó la Oficina Mujer, que se encarga de la capacitación en género de todo el Poder Judicial, porque ella pensaba que era muy importante el conocimiento técnico y la manera de ver la Justicia para que sea igualitaria, todavía se sigue trabajando en esto. Elena Highton dirige la Oficina de Violencia Doméstica que atiende casos todos los días y a todas horas, recibe miles de casos de violencia, que es un problema clave dentro de la vida de las mujeres.

En este momento, las dos oficinas están a cargo de Horacio Rosatti, el presidente de la Corte, sencillamente porque no hay a quién derivar algo desde los saberes en teoría judicial de género. Hay saberes que son operativos que tienen que ver con el derecho internacional de derechos humanos, no se trata de posiciones ideológicas como se pretende hacer ver. Creo que el retroceso es tremendo, se suma al retroceso del Ministerio de Relaciones Exteriores en relación al desconocimiento de los tratados internacionales de derecho humanos y de las redes establecidas gubernamentales con otros gobiernos en relación con los derechos de las mujeres. Es un momento muy oscuro, tenemos que tener mucha serenidad y apelar al marco legal y de derechos humanos para impedir este tipo de desbordes, que son provocaciones groseras, pero también son la representación de intereses espurios cuando tenemos que hablar de justicia.

¿Puede ser que haya una metonimia entre el discurso de género y el kirchnerismo? Lo que genera que el actual Gobierno, para congraciarse con el porcentaje de la sociedad que rechaza al kirchnerismo, elija todos aquellos elementos en donde se puede producir una metonimia entre el kirchnerismo y todos los acontecimientos semejantes al discurso de género, los elige como adversarios porque es una forma de criticar al kirchnerismo, ¿te parece plausible esta hipótesis?

Estoy totalmente de acuerdo con eso. Soy feminista desde fines de los 70, todavía estaba la dictadura y estuve presente y muy activa en muchas cuestiones de recuperación de derechos, incluyendo las deliberaciones filosóficas que antecedieron el Juicio a la Juntas y momentos históricos que fueron muy relevantes, en donde muchas personas arriesgamos nuestras vidas mucho antes de que existieran Néstor y Cristina Kirchner en el escenario político, pero quiero decir que esta metonimia es una injusta identificación entre el kirchnerismo y feminismo, derechos humanos y políticas de la diversidad, nos parece empobrecedor.

Además, me parece que genera en la gente muy joven la idea de que en pocos años se logran cosas si hay prepotencia política. Cuando se logró votar la Ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, en el 2020, muchas jóvenes feministas decidieron sentarse en la plaza y lograr la ley, pedimos activando por esa ley como parte de los derechos de las mujeres para tomar decisiones íntimas sobre cuestiones que afectan su vida, venimos discutiendo esto desde antes del retorno de la democracia. Entonces, pensar que en dos años, por sentarse en una plaza se consigue una ley, es en su poco voluntarista y genera una falsa idea sobre cómo se logran políticamente las cosas. Hubo 8 versiones sobre la ley que establece el colectivo que se armó en los 90 para realizar una ley por el derecho al aborto, y ese colectivo tuvo 8 versiones de la ley presentándolas porque perdían su vigencia parlamentaria, porque dialogaban, negociaban y pensaban los cambios que había que hacer para poder ponerlas en vigencia, entonces realmente creo que falta un poco de criterio acerca de cómo se produce una negociación política. La metonimia que mencionas le da al kirchnerismo una ventaja ideológica en relación con los muchísimos errores que nos han conducido a la situación en la que estamos.

Tuvimos un colapso político brutal que ahora no vamos a discutir porque esa fuerza política es la que se queda con el valor de la democracia, los derechos humanos, los derechos de las mujeres y los derechos de la diversidad, me parece injusto. Creo que tenemos que tener una posición más amplia y más crítica: más amplia en relación de los actores y actrices relevantes y más crítica con las malas praxis políticas que han conducido a que haya una falta de credibilidad y de sentimiento de representación con aquellas personas que llevaban adelante las políticas públicas.

