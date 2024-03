Rechazo del DNU en el Senado: “hay una incógnita de si esa votación tendrá efecto en Diputados”

Continúa la novela del Gobierno en lo que se refiere al tratamiento del DNU, con el rechazo en el Senado, se instaura la incógnita de lo que podría ocurrir en la cámara de Diputados y que finalmente el decreto impulsado por Javier Milei se vea caído. Con el fin de ampliar este panorama, este medio le consultó al editor de la Revista Noticias, Tristán Rodríguez Loredo.

“Hay como un doble juego, por un lado, está el rechazo inicial, uno de los dos que necesitaría el DNU antes de perder vigencia”, comentó Tristán Rodríguez Loredo. “Eso ya ocurrió en el Senado con números holgados y hay una incógnita de qué pasaría si esa misma votación tuviera efecto en la cámara de Diputados”, agregó.

La aprobación del DNU es un todo o nada

Posteriormente, Loredo planteó: “Ya vimos cómo fue el caso de la ley Ómnibus, que tenía una ajustada mayoría a favor en algunos de sus artículos y en otros no”. Luego, manifestó que, “la diferencia con el DNU es por aprobar o no, no se puede aprobar un artículo y otro no, es un todo o nada. Los que se abstenían se pueden abstener nuevamente, pero no cuentan los votos de los que aprobaban algunos artículos y otros no”.

La oposición amigable y la promoción de leyes

“El juego es que, paralelamente, la oposición amigable entiende que lo que tiene que hacer es ir promoviendo leyes, cuyo contenido sea espejo al del DNU”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Con los alquileres, un indicador que es muy complejo, a raíz del DNU logró tener un cometido favorable, entonces, así como pasó con esto, bien podrían hacer una ley espejo que sea exactamente igual a lo que disponía el DNU”.

Por otro lado, el editor de Revista Noticias señaló: “Mientras sigue la negociación y no hay quórum para hacer que se derogue el DNU, el DNU sigue vigente, menos en los aspecto laborales, en los que, por decisión judicial, hay un impasse”.

“Que no se trate el DNU y quede sin debatir no le conviene al Gobierno, no es una opción válida, ya que no tiene mayoría en el Congreso”, expresó Loredo. Para finalizar, dijo que, “como no tiene mayoría en el Congreso, podría pasar que ocurra como en el Senado, que una extrema mayoría, con la primera oposición más otros aliados que no consiguieron lo que querían en alguna conversación, pudieran llegar a convocar una reunión para tratar desfavorablemente el DNU”.