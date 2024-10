El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, aseguró que su par bonaerense, Axel Kicillof, es lo "único que le queda" tanto al peronismo como "a los argentinos" como alternativa, en medio de la puja con la ex presidenta Cristina Kirchner por la presidencia del Partido Justicialista (PJ).

"Al compañero (Axel) Kicillof hay que protegerlo y cuidarlo porque es la única alternativa que tenemos hoy por hoy los argentinos, no solo los bonaerenses, sino los argentinos", lanzó Quintela en declaraciones a Radio Mitre.

En relación con la no definición de Kicillof, reclamada por el kirchnerismo, sostuvo: "Para protegerlo a él, le pedí que no se metiera para no genere ningún tipo de suspicacia".

"Está teniendo un rol importantísimo y debe asumir la responsabilidad del rol que tiene. Y no inmiscuirse en este tema para que podamos tener una competencia lo más tranquila posible, basada en propuestas, ideas y programas", agregó.

En el día del cierre de listas para la interna del PJ, y después de que Cristina Kirchner confirmara los primeros cinco nombres de la lista, Quintela se mantiene su postura y asgura que competirá contra la expresidenta: "Estamos ultimando los detalles para presentar la lista, esperamos hacerlo lo más temprano posible para que los compañeros que están cansados puedan retornar a sus hogares". Adelantó que su lista tendrá a unas "cuatro o cinco personas conocidas" y luego la completará con "toda gente nueva".

CFK aceleró contra Kicillof y lo acusó de jugar con Quintela

Consultado sobre cómo será enfrentar a Cristina Kirchner, lanzó: "Lamento mucho esta situación, pero es necesario e imprescindible bajar los tonos porque nos necesitamos mutuamente".

"No es Cristina el problema, únicamente, el problema es la vuelta de hoja o cierre de un capítulo que se dio con la expresión popular a favor de (Javier) Milei. Hay un cansancio. Es necesario modificar muchas cosas, entre ellas: conductas, métodos, formas, gestos, sistemas de comunicación, el lenguaje", manifestó. Y se explayó: "Hay un cansancio con cierta dirigencia, en la cual me incluyo, aunque puedo ser un poco más nuevo para los argentinos que no me conocen, pero se necesita una renovación en el peronismo, fundamentalmente de formas, métodos y actitudes".

