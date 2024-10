El Gobierno prohibió que los familiares de empleados públicos fallecidos hereden su cargo

El vocero presidencial Manuel Adorni informó este viernes que el Gobierno prohibió por decreto que los familiares y cónyuges de los empleados estatales que fallecieron "puedan ocupar su puesto de trabajo en su reemplazo". Se trata de una normativa que había sido eliminada durante la presidencia de Mauricio Macri pero se reinstauró en la gestión de Alberto Fernández.

"Es un injusto e insólito beneficio de la vieja política", comenzó diciendo el portavoz de la Presidencia durante su habitual conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado por el ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger. En ese sentido, aseguró que la resolución "ya está firmada".}

El titular de ATE cruzó a Milei tras la intimación para que los empleados públicos se jubilen: "Tiene impacto casi nulo"

"El ahora extinto AFIP, el Banco Central, Anses o el Banco Nación incluyen en sus estatutos normativas que habilitan los cargos hereditarios", detalló Adorni. "Se trata de un privilegio que la Administración del Presidente Javier Milei va a desterrar para siempre", añadió.

Además, agregó que "se puede ver este tipo de privilegios de sangre en otros organismos del Estado, particularmente en las provincias". Como ejemplo, mencionó al Banco Provincia (Buenos Aires), donde indicó que "todavía sostiene esta normativa a contramano del mandato de los argentinos”.

Para el funcionario, esto formaba parte del "delirio en el que vivía la Argentina". “Es parte de la misma lógica que reinaba la Argentina hasta el 10 de diciembre y llegó a encontrarnos, por ejemplo, empleados en ropa interior haciendo milanesas en alguna cochera de algún ministerio; o choferes que tenían sus propios choferes para llevarlos a sus casas", sostuvo al recordar los dichos del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

“Se acabó la lógica del Estado como un botín a rifar entre amigos y familiares de una pequeña minoría privilegiada. En la Argentina de las ideas de la libertad, los cargos públicos se asignan por mérito y esfuerzo individual. En esta Argentina nadie tiene sangre azul”, completó el vocero libertario.

Luego habló Sturzenegger, responsable de este decreto y otras resoluciones acerca del empleo público. A su turno, hizo un repaso histórico sobre la legislación “liberal y republicana” en la que se basó para ir por la prohibición de los cargos hereditarios, a los cuales denominó como “resabios medievales de la casta”.

“Este ilógico privilegio colocó a los empleados públicos por encima del resto de los trabajadores de la Argentina. Pero, de ahora en más, quien ocupe un puesto en el Estado será elegido solamente por su idoneidad", expresó el titular de la cartera de Transformación y Desregulación estatal.

La polémica por el comunicado de Malvinas

En otro tramo de la conferencia, Adorni fue consultado por la polémica desatada por un comunicado publicado en la web oficial del Gobierno en el que se llamó "Falklands" a las Islas Malvinas, lo cual generó una serie de cruces entre el ministerio de Defensa y Cancillería.

Al igual que había explicado el ministro Luis Petri, el vocero señaló que el error "radicó en Defensa y no en el ministerio de Relaciones Exteriores". En esa línea, explicó: "Se han iniciado sumarios a todos los involucrados, en pos de encontrar al responsable. Entendemos que hay un único responsable, cuando se lo encuentre se lo despedirá”.

Cancillería llamó "Falklands" a las Islas Malvinas en un comunicado: Mondino dijo que "van a despedir al responsable"

Asimismo, expresó sobre la doble toponimia registrada en el texto oficial, que luego fue eliminado del sitio: “No vamos a permitir esto que es una falta de respeto para todos los argentinos. Para nosotros el único nombre que existe es Malvinas”.

Por último, se refirió al paro de los gremios de transporte que se llevará a cabo el próximo 30 de octubre y criticó la medida de fuerza. “Los gremios hacen paro ahora que tenemos 3,5% de inflación mensual. No hicieron paro en los últimos 4 años cuando se acumuló una inflación del 1.020%. Y en particular el último año tampoco hubo conflicto y hubo 214% de inflación. No tiene demasiado sentido lo que hacen”, concluyó.

