"Un señor en musculosa y ojotas haciendo una milanesa": denuncian que había "okupas" en el Ministerio de Justicia

El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, aseguró que durante una inspección de algunas de las dependencias encontró a empleados viviendo allí e incluso denunció que existía una “cueva” de venta de dólares en un depósito. “Tengo un Ministerio heredado de 7000 empleados, donde 2500 o 3000 sobran”, afirmó el abogado, que también se animó a opinar sobre el cierre de la agencia de noticias Télam.

En entrevista con TN, Cúneo Libarona fue consultado sobre el recorte de personal en distintas dependencias estatales, por lo que informó que “unos días antes del cambio de gobierno, me contaron que aparecieron unos escritorios y gente que no conocía nadie”. “Tengo un Ministerio heredado de 7000 empleados, donde 2500 o 3000 sobran. Entre un 15% y 20% de los empleados heredados en el ministerio son ñoquis, entre contratados y asesores hay mucha cantidad. Nombrados en el último tiempo también. Era todo un aparato organizado de poder para nombrar personas afines que capten votos que genera un gran daño social”, agregó.

Una cueva financiera en un depósito del Ministerio de Justicia

El ministro también relató un episodio en el que encontró un organismo con 75 empleados, de los cuáles sólo se encontraban trabajando "siete". Además, dijo que “tiene filmada” la “cueva” de venta de dólares ilegales que hallaron en el edificio de su cartera y que no comparte ese material aún porque “tengo varios organismos que están en plena investigación. Yo no te puedo explicar lo que era ese depósito, ya lo vamos a ver en Tribunales”, advirtió.

Cúneo Libarona contó las insólitas situaciones que encontró en el Ministerio de Justicia

Cuando le preguntaron si había personas viviendo en el Ministerio, Cúneo Libarona respondió: “Un señor, en musculosa y ojotas, haciendo milanesas y mirando televisión”. “En el Ministerio de Justicia, un secretario bajó a las cocheras muy tarde en la noche y vio a dos señores. Los siguió y encontró un cuarto en el que dormían. En otra dependencia pasaron dos personas en toallas, duchados. ¡Duchados! Entonces este funcionario del PRO los siguió, ingresó al recinto que ocupaban y vio bolsas, ropa, colchones. ‘Eso no es transitorio, ¿usted me va a decir que con todo ese paquete no está instalado acá?’ Encontrás esas cosas”, narró.

Luego, Cúneo Libarona señaló que “es para escribir un libro, que es lo que estoy tratando de hacer. Lo llamo ‘libro blanco’ de lo que encontramos, que va a ser un bestseller”, auguró.

Asimismo, comparó el discurso del presidente Javier Milei en la apertura del 142° período de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación con discursos de Winston Churchill y John F. Kennedy, destacando que el del libertario “incluso fue mejor” y reconoció haber quedado “alucinado”.

Por último, el ministro opinó sobre el cierre de la agencia de noticias estatal, Télam: “Nadie puede discutir las funciones del periodismo y la libertad de expresión, de la misma manera que es indiscutible que Télam se desnaturalizó y se llenó de gente que no cumplía funciones o que las hacía mal y generaba perjuicios para la sociedad en cuanto al pago de sueldos, emisión, endeudamiento”.

“Organismos como Télam y otros generaban sólo discreción política con trabajo para amigos en busca de votos: si iban a trabajar mejor y, si no, no importa. La decisión del presidente fue extraordinaria”, postuló.

ML / ED