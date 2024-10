Rodolfo Aguiar: "Nadie puede disimular la caída del apoyo popular al Gobierno"

Ante los despidos masivos en el Estado y la crisis económica, el sindicalista Rodolfo Aguiar puntualizó el alcance que puede tener este recorte: “Defender los puestos de trabajo hoy es defender la producción, la industria y la soberanía nacional”. Además, aseguró que la paz social estará gravemente dañada hacia fin de año: “Enfrentamos un genocidio silencioso”, indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190).

Rodolfo Aguiar es el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Alejandro Gomel (AG): El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, negó el ajuste a las universidades en la Comisión de Presupuesto, aduciendo que los aumentos no siguieron la inflación. ¿Qué opina?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Si uno lee los balances de las empresas mayores que cotizan en la bolsa argentina, esos balances son la prueba irrefutable de quiénes ganaron y quiénes perdieron en este primer año de gestión de Milei. Las empresas más grandes multiplicaron por cinco sus ganancias sólo en doce meses, mientras que los salarios, las jubilaciones y los ingresos de la clase media y los sectores populares se derrumbaron. El Gobierno no dice una sola verdad, este gobierno miente.

Elizabeth Peger (EP): ¿Cuál es el plan de acción para enfrentar la decisión gubernamental de reducir 75.000 puestos de trabajo en el sector público este año? ¿Qué objetivos busca la huelga de 36 horas programada para la semana próxima y qué medidas adicionales se consideran para proteger los derechos de los trabajadores?

Está el tema de la intimación a jubilarse, pero es una bomba de humo. El 99% de los anuncios que realiza el Gobierno son una bomba de humo. En este caso ya existía, es decir, en nada modifica la resolución de Sturzenegger el procedimiento de intimación habitual en la administración pública.

El Gobierno instó a jubilarse a los empleados públicos que cumplan con los requisitos

Por lo tanto, no se va a jubilar ni un empleado público más ni un empleado público menos de aquel que se hubiera jubilado antes que esta resolución sea redactada y publicada. ¿Qué busca el Gobierno?, un anuncio efectista que cada vez le da menos resultados, si evaluamos que ya nadie puede disimular la caída de apoyo popular que sufre este gobierno.

Lo segundo tiene que ver con que hemos tenido que salir a desmentir nuevamente al Presidente que, en el coloquio de Ideas, se ufanaba de haber despedido 50.000 trabajadores en el Estado. Hay que recurrir a datos oficiales del INDEC donde, en la dotación de personal, al comparar diciembre del 2023 con la actualidad, vamos a ver que los puestos de empleo en el Estado se redujeron entre 28.000 y 31.000. Ahí hay que sumar retiros voluntarios, renuncias y jubilaciones.

Manuel Adorni anunció que el Gobierno tomará un examen de idoneidad a 40 mil trabajadores estatales

Y frente a la tercera parte de su pregunta, nosotros hemos convocado a un paro de 36 horas que va a comenzar el mediodía del día 29. Y la segunda jornada va a coincidir con la huelga del transporte. Creo que hay una novedad en la reunión que hemos mantenido con los sindicatos del transporte, que tal vez sea que ese espacio que empiece a conformarse, trascienda el 29 y 30. Yo estoy más preocupado por la posibilidad de que comencemos a moldear un frente sindical de resistencia que nos permita poner fin a estas políticas de entrega.

El horizonte social y político

EP: ¿Espera un escenario de fin de año con mucha conflictividad?

Muy caliente, muy caliente. Yo creo que, a medida que pasan las semanas estamos más cerca del infierno. El infierno sería que ya dejemos de sufrir en los niveles que está sufriendo nuestro pueblo, que acumula 11 meses consecutivos sufriendo y que enfrenta un genocidio silencioso.

La paz social estará gravemente afectada. Y no vaya a ser cosa que nos pretenda responsabilizar a nosotros, porque garantizar la paz social no es responsabilidad de los trabajadores, de las jubiladas, jubilados o de los estudiantes. La paz social la tienen que garantizar los gobiernos con las políticas que implementan, y este nuevo Gobierno no está haciendo nada.

Los despidos en la Petroquímica de Río Tercero

AG: ¿Cuál es la situación de la Petroquímica de Río Tercero?¿Qué está sucediendo ahí?

Despidieron a los trabajadores petroquímicos y la Petroquímica de Río Tercero es el principal comprador de la fábrica militar. Todos los trabajadores de la fábrica militar son sindicalizados en ATE. Nos unimos en la defensa de los trabajadores petroquímicos, pero la fábrica se queda sin su principal cliente.

Despidos y cierre de la planta de TDI de Petroquímica Río Tercero: "Córdoba no votó esto"

Entonces, esto también deviene en el vaciamiento y posterior cierre de la fábrica. Si esas fábricas se cierran, esos pueblos mueren. Defender los puestos de empleo, no solo es defender a esas familias que quedan en la calle. Defender los puestos de trabajo hoy es defender la producción, la industria y la soberanía nacional.

AO FM