Felipe González aconsejó a Argentina buscar su "Pacto de la Moncloa" antes de 2025

A 45 años de los Pactos de la Moncloa, el ex presidente de España Felipe González brindó una conferencia de prensa en el marco del evento organizado por las organizaciones empresariales reunidas en el Grupo de los 6 (G6). Durante su exposición, el ex mandatario recomendó que Argentina trabaje sobre las bases estratégicas de un acuerdo "antes de las elecciones legislativas de 2025".

En el encuentro participaron altos funcionarios del Gobierno nacional, miembros de la Corte Suprema, sindicalistas y líderes religiosos. G6 abre un espacio que agrupa a la banca (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el comercio (Cámara Argentina de Comercio), la construcción (CAMARCO), el campo (SRA) y la industria (UIA).

Felipe González incomodó a Macri: "Imagínese un pacto de la Moncloa en Argentina"

Durante su exposición, el exmandatario insistió en la importancia de acordar en torno a puntos estratégicos, más que cuestiones políticas: "Pactar no significa dejar de competir. No significa ponerse de acuerdo en todo; ahora, ponerse de acuerdo en qué".

"Cualquier padre de familia sabe que con las cosas de comer no se juega. Por tanto, hay que definir las cosas de comer para el país, no jugar con ellas y competir en todo lo que se quiera. Pero preservando que, con eso, que depende la vida de nuestros ciudadanos, no se debe jugar. Vale mucho más un acuerdo relativamente deficiente, que una imposición de parte sobre los otros no aceptable", consignó.

Felipe González: "Sin el papel de un Estado eficiente, se genera demasiada desigualdad"

El papel de Argentina "en el concierto internacional"

Con respecto al nuevo escenario global expuesto tras la pandemia, actualmente atravesado por la coyuntura bélica entre Rusia y Ucrania, la Argentina, según González, debería "redefinir su papel en el concierto internacional".

"Esta ruptura de aquel modelo de globalización no significa que se acabe la interdependencia, habrá nuevas formas y nuevas cadenas de suministros. Si uno empieza a buscar el litio y acá hay provincias que tienen. ¿Esa variable estratégica la van a tener en cuenta para definir el país o para pelearnos entre nosotros? Es absurdo. Gobierne quien gobierne es muy importante ponerse de acuerdo", expresó.

Antes de finalizar su intervención, el ex presidente del gobierno español fue consultado sobre si es conveniente, o no, acordar antes de las próximas elecciones generales de 2023 y su respuesta fijó un plazo para los acuerdos: "Argentina tiene que tener resuelto su proyecto, si es posible compartido, antes de que acaben las siguientes (elecciones) legislativas".

En sintonía con lo anterior, el país "tiene que haber tomado decisiones estratégicas: qué va a hacer con la proyección de Vaca Muerta, cómo va a producir energía verde, cómo va a utilizar el litio... Son preguntas que se concentran en los próximos cuatro o cinco años. El que llegue tarde a la estación verá que el colectivo se fue".

Por otra parte, advirtió que hay más personas que creen en el acuerdo, que personas que "confiesen creer en el acuerdo", y expuso sus argumentos.

Felipe González. FOTO: NA

"No porque tema el desacuerdo o el enfrentamiento, sino porque tiene la vigilancia de al lado: Este es acuerdista . Que alguien se atreva a explicar que las necesidades que tiene estratégicamente su país rebasan los límites de la capacidad de un solo partido, de una sola organización empresarial o social", graficó.

También llamó la atención sobre los crecientes discursos "populistas" de derecha y afirmó una vez más que la ciudadanía pide que los políticos "se pongan de acuerdo".

Una audiencia heterogénea

El evento en el cual disertó el exlíder del Partido Socialista Obrero tuvo una convocatoria heterogénea a la cual se sumaron funcionarios ligados al oficialismo, como Juan Manzur y Eduardo de Pedro; los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rozenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti; mientras que por parte del sindicalismo dijo presente Hugo Moyano, con quien González habría mantenido reuniones en el pasado y confesó que habló de "acuerdos".

CA/ED