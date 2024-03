¿Rebelión en la UIA? Ruido por la alianza de Techint y el grito sectorial de las alimenticias con Milei

Gran parte de la industria argentina está sufriendo consecuencias importantes con las últimas medidas que tomó el gobierno de Javier Milei. La recesión, la caída de la actividad, la pérdida del poder adquisitivo y la paralización absoluta de la obra pública hacen que los empresarios reclamen mayor presencia de la Unión Industrial Argentina (UIA) para presionar al Presidente y así lograr cambios en algunas políticas económicas llevadas a la práctica por el titular de Hacienda, Luis Caputo.

Sin embargo la cúpula de la UIA mantiene silencio. ¿Es estrategia, negligencia u obsecuencia? La pregunta la disparó uno de sus miembros. Se trata del titular de FAIMA, la cámara de industriales madereros, Román Queiroz, quien lo expresó en una de las últimas reuniones de la entidad y todo estalló. Desde las máximas autoridades le dijeron que podía "irse a CAME" si no le parecía bien el trabajo que hacían allí. Días más tarde, Queiroz decidió salir a los medios. En diálogo con "Todo en off" por radio Splendid dijo que la situación era desesperante. "Pasamos de tener 320 empleados a 180 y no sabemos cómo va a seguir esto". Y luego sentenció algo que muchos industriales vienen planteando en conversaciones privadas: los que mandan en la UIA, Techint y la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), son aliados de Milei y no están en condiciones de plantarse de manera independiente. "Recién cuando le tocan el culo a las alimenticias, la UIA saltó a poner el grito en el cielo, pero cuando eran las PYMES las que estaban con problemas muy grandes, había un silencio de radio", dijo Queiroz que decidió no callarse más.

Daniel Funes de Rioja

El reclamo tiene validez. Pero detrás de Queiroz nadie más se atrevió a hablar. Muchos se mostraron de acuerdo pero prefieren no pelearse con los pesos pesados de la entidad. Lo concreto es que por un lado, la UIA reclamó mediante un comunicado recién cuando el Gobierno decidió acelerar la importación de alimentos. El texto señaló: “Mientras los productores nacionales deben pagar en 4 cuotas mensuales y con impuesto PAIS los insumos necesarios para la fabricación, los importadores de bienes terminados estarán exentos de impuestos y tendrán acceso total a las divisas necesarias en un solo pago a 30 días. El anuncio realizado hoy afecta seriamente la competitividad de las empresas que operan, producen y emplean en el país”. El dato a tener en cuenta es que el titular de la UIA es Daniel Funes de Rioja, titular de COPAL que aglutina a 35 cámaras alimenticias.



Techint, el conglomerado de Paolo Rocca, es la organización que más hombres puso a manejar el Estado. Julio Cordero es el secretario de Trabajo y fue durante décadas hombre de la empresa. Lo mismo que Horacio Marín, a cargo de YPF y hasta entonces CEO de Tecpetrol, la petrolera de Techint. Dentro del sector, también puso como vicepresidente de Exploración y Producción a Matías Farina, otro cuadro de Tecpetrol. El director financiero de YPF es Federico Barroetaveña, quien ya estuvo en ese mismo cargo dentro de la órbita de Rocca. Por último, colocó al subsecretario de Hidrocarburos, Luis de Ridder. Casualidades del mundo empresario, la única obra pública que se mantiene en pie es la reversión del Gasoducto del Norte a cargo de Techint.

Alejandro Bulgheroni respaldó a Milei: "Está haciendo lo mejor que se puede hacer"

En ese contexto, PERFIL pudo saber que el resto de los industriales reclama confrontar públicamente medidas de Milei desde la entidad, pero saben que eso será imposible mientras se mantenga una alianza a este nivel, sobre todo por el rol de Techint. Reconocen que pocos sectores atraviesan un buen momento con la actual administración pero no tienen poder dentro de la entidad industrial. "Rocca es Gobierno. Y Funes de Rioja va a defender solo a las alimenticias. El resto, que nucleamos miles de PYMES que damos trabajo a millones de argentinos, no estamos representados", sentenció un industrial metalúrgico a este medio.

Desde la UIA respondió ante PERFIL Martín Rappalllini, presidente de la Unión industrial de la Provincia de Buenos Aires. Y defendió el accionar de la entidad: "Tiene que haber un ordenamiento macroeconómico para no tener crisis recurrentes como sucedió en los últimos años. Lo que hay que reclamar a los gobernantes es estabilidad". Ante las críticas por lo bajo, pero que él sospecha de donde vienen, sentenció: "Desde la UIA no podemos jugar a la política partidaria".

¿Habrá rebelión en la granja? Todos recuerdan una de las internas más fuertes cuando Ignacio "Vasco" De Mendiguren se enfrentó a Rocca. La derrota del primero fue estrepitosa. "Vamos a ver si la UIA va a poder seguir en silencio. El negocio de Paolo Rocca es claro. Es la energía. Se quedó con YPF. Ahora va por el litio. En el tema siderúrgico es monopolio así que el precio en el mercado interno lo pone él y cuanto más barata es la Argentina más rentabilidad le da a la exportación", señaló De Mendiguren en Splendid. Por ahora hay silencio en las bases. Pero ya nadie oculta su bronca.

DS / Gi