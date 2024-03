No estaba intoxicado, pero asegura que no recuerda nada: la indagatoria del “loco de la escopeta”

Dardo Julio Gula, el hombre de 46 años que fue detenido el lunes tras atropellar a una adolescente, huir y disparar reiteradamente una escopeta contra policías que lo perseguían en el barrio porteño de Flores, dijo que no recuerda nada de lo ocurrido. El hombre fue indagado ayer por la jueza de instrucción Fabiana Palmaghini, quien dispuso que continúe detenido mientras se resuelve su situación procesal.

La Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) informó que el hombre es legítimo usuario de armas de fuego y que tenía registrada la escopeta que utilizó para disparar contra los policías. El juzgado pidió el legajo completo para determinar cómo fue que se le permitió la tenencia del arma. Además, Gula fue sometido a un informe interdisciplinario en el Hospital de Emergencias Psiquiátricas Alvear, cuyas primeras conclusiones ya fueron elevadas al juzgado.

En 2017, ya había sido imputado por lesiones, atentado y resistencia a la autoridad y recibido otra denuncia por amenazas

De allí surge que tiene antecedentes de consumo de sustancias peligrosas desde los 17 años, pero que al momento del peritaje no mostraba signos de intoxicación ni de abstinencia. En la indagatoria, el imputado contó que se separó de su pareja hace unas dos semanas y que actualmente convive con su madre, casi octogenaria. Durante la indagatoria, tras designar a un defensor particular, Gula dijo que no recordaba nada de lo acontecido y sólo comentó que se sorprendió cuando fue detenido, tras una persecución que se extendió por unas 30 cuadras.

En principio, está imputado por tentativa de homicidio reiterada y lesiones contra la niña atropellada, quien está fuera de peligro. Anoche también fueron citados a declarar los padres de la menor para brindar una descripción de ese hecho, que originó toda la situación de violencia posterior frente a la policía. En caso de ser hallado culpable, el agresor podría enfrentar una pena de más de diez años de prisión.

La Justicia resolvió la prisión domiciliaria para tres futbolistas de Vélez y Sosa quedará libre

Quién es Dardo Julio Gula

Entusiasta del rugby, Gula es oriundo de Gobernador Gregores, en Santa Cruz, y se dedica al negocio de venta de neumáticos, con la representación de célebres marcas, según su perfil de LinkedIn. Formó una empresa junto a una socia en 2009, dedicada al rubro de combustibles. Sus registros en la AFIP también incluyen supuestas actividades en minería. Junto a otro socio, conformó años atrás una firma también en Gobernador Gregores, dedicada a la recuperación de desechos y materiales varios.

El hecho por el cual está imputado causó muchísimo asombro por el nivel de violencia del empresario, aunque no fue su primer paso por el sistema penal: en 2017 terminó imputado por lesiones, atentado y resistencia a la autoridad según datos aportados por la Cámara Criminal. Una imputación relativamente idéntica. La víctima fue otro hombre. Sin embargo, ese mismo año, el Juzgado N°61 decidió archivar la causa y sobreseerlo; pero hay más: en ese mismo año, Gula tuvo otra denuncia por amenazas en el fuero contravencional porteño, que tampoco prosperó.

El resto de su ficha parece limpia. El nombre de Gula no se encuentra en fallos de primera instancia del fuero ordinario o federal porteño o bonaerense, lo mismo en el fuero federal patagónico. Su perfil comercial no revela grandes deudas. Información del fuero civil tampoco habla de demandas en su contra, al menos en territorio porteño. Este año, Gula no la tendrá para nada fácil, ya que el episodio de violencia en el que disparó una escopeta en la vía pública se volvió viral y las imágenes recorrieron todo el país.

Tormenta, inundación y furia: una camioneta arrastró a un vecino y un hombre destruyó una bici municipal

Persecución de película en Flores: Gula huyó, atropelló y disparó

Todo comenzó en la intersección de Yerbal y Helguera, luego de que el imputado exhibiera un arma larga durante una discusión con otro automovilista por una incidencia de tránsito. Ante esta situación, personal de la Comisaría Vecinal 7C intentó identificarlo y el involucrado se dio a la fuga en una camioneta Fiat Toro color negro.

Durante el escape, el imputado chocó en Avenida Rivadavia y José Martí a una menor de 15 años, quien fue asistida y trasladada por el SAME sin riesgo de vida al Hospital Piñero. Posteriormente, el involucrado efectuó disparos contra los agentes policiales, quienes a bordo del patrullero tuvieron que retroceder para protegerse. Un testigo grabó la escena escondido detrás de un auto.

Los uniformados finalmente detuvieron al sujeto en el cruce de las Avenidas Mariano Acosta y Eva Perón, en Parque Avellaneda, tras embestirlo con un patrullero. De acuerdo al reporte policial, uno de los agentes resultó herido en una pierna. Entre sus pertenencias, el detenido tenía una escopeta, que fue incautada por disposición del magistrado interventor. El hombre terminó internado bajo custodia en el mismo hospital que la menor que atropelló y “presentaba excoriaciones”.

ML