Tormenta, inundación y furia: una camioneta arrastró a un vecino y un hombre destruyó una bici municipal

La Ciudad de Buenos Aires y el AMBA quedaron bajo alerta roja por vientos superiores a los 100 km/h y precipitaciones de más de 45 milímetros de agua acumulada, por lo que los vecinos de Avellaneda protagonizaron momentos de furia. En un móvil de televisión, un hombre explotó contra el intendente Jorge Ferraresi e intentó destruir una bicicleta que le entregó el municipio; mientras que en una avenida inundada, un vecino quiso detener a una camioneta, pero el conductor lo atropelló y avanzó de todos modos.

Una pareja estaba sacando una bicicleta a la calle, cuando una movilera de la señal TN se acercó a su domicilio y les preguntó qué estaban haciendo. “¿Qué estoy haciendo? Esto”, anunció el hombre mientras arrojaba con toda su fuerza la bicicleta hasta el medio de la calle inundada. “Tomá Ferraresi”, rechazó y su mujer añadió: “No queremos bicicletas, ni que les regalen mochilas truchas a los chicos, nada. ¡Hace tres semanas que estamos inundados!”, denunció la mujer y su marido comentó, indignado: “¡Son unos caraduras!”.

La periodista intentó intervenir para proteger la bicicleta y llamó al hombre, que ya estaba buscándola en el agua, pidiéndole: “No la rompas, vení, mucha gente la debe necesitar”. El vecino enfurecido ya había vuelto a arrojar la bicicleta y declaró: “Queremos que vengan con el camión y destapen todo esto. El agua no baja, hace tres horas estamos inundados. Ya no se puede vivir más así. La última vez nos inundamos hasta acá”, dijo y señaló la altura de su cadera. “Adelante tengo un kiosco y atrás está mi casa, de 30 metros, hace dos semanas tuve que sacar el agua del fondo durante cuatro días con el secador y terminé arruinado. No podemos más así”, se lamentó.

“Entiendo tu bronca, pero no tiremos la bicicleta”, insistió la movilera y el hombre retrucó: “Tengo otra y también la voy a tirar”. “No la rompamos”, consignó la comunicadora y el vecino solucionó: “Que la gente del barrio la venga a buscar, yo no quiero más nada de Ferraresi. No queremos bicicletas, no queremos zapatillas que a los pibes les duran 15 días, ¿todo para qué? Para que lo voten. Y acá está: un océano, ni siquiera es un río. Un océano”, señaló el hombre hacia su calle.

“Estamos en Avellaneda, a dos cuadras del Alto Avellaneda, ¿a vos te parece? Zona residencial. Los impuestos carísimos, una fortuna pagamos. Todos los desagües están tapados y dicen que los vecinos somos mugrosos. La municipalidad tiene que pasar dos veces por semana y limpiar”, demandó el hombre. La bicicleta rodado 20 de fabricación nacional pertenece a la campaña “Tu primera bici”, destinada a estudiantes de colegios primarios y activa desde el 2018.

Tras el primer móvil que transmitió la estresante situación del barrio de Avellaneda, se conocieron imágenes que un vecino capturó en un violento episodio transcurrido sobre la avenida Hipólito Yrigoyen. “Pegá la vuelta para allá, no te lo digo más, dale”, vociferaba un hombre desesperado en la calle. Es que una camioneta pickup Volkswagen Amarok de color negro insistía en avanzar por la calle anegada, creando olas que empeoraban la situación dentro de los domicilios a los que había ingresado el agua.

“Pegá la vuelta para allá, te lo pedí bien, adelante de todos te lo pedí bien, no te lo pido más”, dijo el hombre, mientras pateaba una rueda delantera. El conductor no lo dudó más, pisó el acelerador y, sin importarle la seguridad del vecino o que había una cinta de “prohibido el paso” solicitando que no se circulara con vehículos por allí, avanzó velozmente, con un chirrido. El vecino fue arrastrado por el capot unos metros, hasta que logró quedar a un lado y se salvó de ser atropellado, frente a la mirada atónita de otros hombres que presenciaban la escena desde el boulevard de la avenida.

En el video se escucha el grito horrorizado de una mujer y, rápidamente, el hombre (que había quedado cubierto por el agua) se levantó de un salto y comenzó a correr detrás de la camioneta que ya había alcanzado una gran velocidad y levantaba olas. Por la preocupante situación habitacional, este miércoles por la tarde ya se contabilizaban aproximadamente 800 evacuados, siendo las localidades de Berisso, Brandsen y Florencio Varela las más afectadas.

