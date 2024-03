Por las tormentas, más de 100 mil usuarios quedaron sin luz en el Gran Buenos Aires

Producto del intenso temporal con fuertes tormentas e inundaciones que se registraron en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), más de cien mil usuarios sufrieron cortes de luz durante varias horas. Con el correr del tiempo, en algunas localidades el servicio se fue restableciendo, según informó el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

Para este miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que rige un "alerta naranja por fuertes tormentas" para las próximas horas en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. La lluvia que comenzó en las primeras horas de la mañana dejó zonas inundadas y en algunas se reportó caída de granizo.

Tormenta en Buenos Aires: se mantiene el alerta naranja por lluvias y posible granizo

Además de los cortes de luz, las precipitaciones también generaron inconvenientes en el transporte y se vieron calles anegadas en los municipios bonaerenses y en barrios porteños. Debido a la tormenta, hubo complicaciones en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde se reportaron demoras y algunas cancelaciones de vuelos.

Antes del mediodía, el ENRE comunicó que 109.089 usuarios no tenían servicio de energía eléctrica. De este total, los cortes afectaban a 80.286 clientes de Edesur y a 28.803 de Edenor. Después de las 13.30, se reportó que eran 39.894 los usuarios de Edesur sin suministro y 17.162 los de Edenor.

Hasta el momento ninguna de las empresas concesionarias dio información sobre cuando volvería completamente la luz en los distintos lugares, al mismo tiempo que se prevé que el mal clima siga durante toda la jornada del miércoles.

Cuáles son las zonas más afectadas

Según los detalles que brindó el ente regulador, en Edenor los usuarios que más sufrieron el corte del servicio son los de las localidades bonaerenses de Caseros, Ituzaingó, González Catán, Laferrere, Isidro Casanova, Villa Madero, Moreno, Del Viso, La Lonja y San Miguel.

En relación a Edesur, la interrupción del suministro se registró en Carlos Spegazzinni, Temperley, Claypole, 9 de abril, El Jaguel, Tristán Suárez, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Guernica, Alejandro Korn, Boedo, Flores, Parque Patricios, San Cristobal y Villa Crespo.

Por otro lado, se informó que la Ciudad de Buenos Aires uno de los barrios más afectados por el corte de luz es Villa Crespo. En tanto, en Barracas, Recoleta y Flores también se notificaron múltiples clientes que quedaron sin suministro.

Video: un temporal de granizo y vientos huracanados produjo voladuras de techos, evacuados y avionetas volcadas

Servicios de trenes y subtes

Las lluvias produjeron complicaciones en estaciones de subtes por goteras de gran tamaño y en líneas de trenes que por un tiempo estuvieron interrumpidas, debido al anegamiento en las vías.

En el servicio de subte, la línea D no se detuvo en S. Ortiz con sentido a Catedral, la línea B no paró en Medrano con sentido a Rosas y la línea E no estaba frenando en Medalla Milagrosa. Actualmente, todo el servicio está normalizado.

En los trenes ocurrió una situación similar, ya que se restableció el servicio ferroviario nuevamente. Por la mañana, los ramales de Bartolomé Mitre y Suárez del tren Mitre estuvieron interrumpidos, mientras que el tren Urquiza estaba prestando un recorrido limitado.

FP CP