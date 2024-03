Qué es la "supercelda" que avanzó con lluvias y granizo sobre la provincia de Buenos Aires

A pocos más de una semana del intenso temporal que afectó a la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense y que provocó fuertes inundaciones, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una nueva serie de alertas naranjas y amarillas que incluyó durente el mertes el avance de una “supercelda” o “tormenta supercelular”, que generó caída de granizo de gran tamaño y ráfagas de viento de más de 100 kilómetros por hora.

⚠️ Impresionante supercelda que avanza en la provincia de Buenos Aires.



Esta tormenta severa puede generar granizo de diversos tamaños y ráfagas de viento muy fuertes.



¿En qué consiste este fenómeno? ¿Cuál es la diferencia con el resto de las tormentas? ¿Hasta cuándo durarán? ¿Qué recomiendan los especialistas? Los meteorólogos llaman así a las nubes capaces de provocar granizo más grande de lo normal, ráfagas de viento violentas y mucha cantidad de lluvia en poco tiempo.

Una característica de la tormenta supercelular es que, a diferencia de una nube de tormenta común, que tiene un ciclo de vida de entre 20 y 40 minutos, puede durar muchas horas y ocasionar destrozos en una gran superficie.

La supercelda del martes nació entre las 13.30 y 14 horas en el oeste de la provincia de Buenos Aires, recorrió más de 300 kilómetros y tuvo un ciclo de vida de más de 4 horas. Pasó por varias localidades de la provincia de Buenos Aires.

En 9 de Julio provocó voladura de techos, la destrucción de varios hangares en el aeródromo y granizo de gran tamaño. Luego pasó por Bragado e, incluso, llegó al Sur del AMBA. Pasadas las 19.45, se dirigió a Uruguay.

Cómo seguirá el tiempo esta semana



Según indicó el SMN continuarán las lluvias y tormentas de variada intensidad durante el miércoles 20 de marzo. El tiempo recién mejorará entre el miércoles a la noche y el jueves 21. Además, se espera un brusco descenso de temperatura.

Recomendaciones a tener en cuenta por tormentas

-No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

-Evitar hacer actividades al aire libre.

-No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

-Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

-Mantenerse atento ante la posible caída de granizo.

-Informate por las autoridades.

-Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

