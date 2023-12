Siguen los cortes de luz en barrios de Córdoba después de las tormentas del fin de semana

Después de las intensas tormentas que se produjeron durante el fin de semana en varias partes del país, diversos apagones continúan, este lunes, afectando el norte de la ciudad de Córdoba y varias localidades del sector norte de la provincia.

Según informaron desde la Empresa Provincial de Energía Eléctrica (EPEC), los cortes de luz se producen a consecuencia de la falta del aporte del nodo de 500 KV Malvinas que opera Transener. Falla que actualmente afecta las zonas de Villa Belgrano, Parque Chateau Carreras, Argüello, Alto Alberdi, Ayacucho y Villa Azalais.

Epec informó que por una falla siguen los cortes de luz en Córdoba

“Transener aún no ha logrado restablecer la operatividad de la estación transformadora en Malvinas, lo que nos coloca en una situación vulnerable frente al aumento previsible de la demanda durante la noche”, explicó la entidad en un comunicado difundido.

Además, “como medida obligatoria, nos veremos en la necesidad de implementar cortes rotativos en los barrios del área norte, principalmente al norte del Río Suquía y en algunas localidades del interior. Estos cortes se llevarán a cabo en turnos de una hora. Es importante señalar que esta situación podría agravarse mañana, dado el aumento típico de la demanda en días hábiles y las mayores temperaturas previstas”.

Comerciantes afectados

Por otro lado, los cortes de energía impactaron no solo en los hogares, sino también en comercios y comerciantes que tenían la expectativa de potenciar sus ventas durante la semana previa a la Navidad, en un contexto económico complicado para Argentina.

Ante esta situación, el Centro de Almaceneros y Comerciantes Minoristas de la Provincia de Córdoba realizó un relevamiento para conocer la situación de los negocios y encontraron que algunos locales cuentan con un corte total de energía y otros, cortes parciales.

Los comercios más afectados por las fallas eléctricas son aquellos que permanecieron más de 12 horas sin servicio eléctrico. A consecuencia de esto: “se interrumpió la cadena de frío de los alimentos frescos, que por seguridad pasan a descarte”, comentó la entidad en diálogo con elDoce.tv.

“Fue un corte muy largo, muy masivo. Por lo pronto están trasladando productos a los hogares, a otros depósitos y a freezers donde hay más capacidad de frío”, comentó Vanesa Ruiz, gerente del Centro de Almaceneros.

Finalmente, la referente hizo hincapié en que, desde EPEC, no garantizan que el servicio se restablezca en su totalidad, pero sí comunicaron que los cortes continuarán produciéndose. “Hay mucha preocupación e impotencia sobre porque no se vende y es una semana en la que se esperan ventas que no se están realizando”.

Zonas que operan ya con normalidad

Mediante la plataforma X, EPEC comunicó que el suministro ha sido restablecido en las siguientes localidades:

- San Francisco: Centro Cívico.

- Villa Carlos Paz: B° El Saladillo, La Quinta 1°, 3° y 4° sección y B° Villa del Lago ° sección.

- Villa Allende.

- Mendiolaza.

- Unquillo: B° Mutual, IPV, Country Corral de Barranca y Villa Eleonor.

- Malagueño: Paso de Piedra, Punta del Agua, Estación del Carmen, Valle del Golf, Las Cañitas.

- Villa del Totoral.

- Río Ceballos.

A pesar de los múltiples daños ocasionados por el temporal, diez provincias siguen, todavía, bajo alerta por tormentas y vientos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja para Entre Ríos y el sudeste de Santa Fe, anticipando la presencia de tormentas, actividad eléctrica intensa, posibilidad de granizo y lluvias abundantes en cortos períodos en la región.

Además de una alerta amarilla para la Ciudad de Buenos Aires y el norte de la Provincia de Buenos Aires, advirtiendo sobre la posibilidad de lluvias y vientos de hasta 60 km/h, con ráfagas que podrían superar los 75 km/h. Esta alarma también se extiende a Santa Fe, el este de Córdoba, Corrientes, Santiago del Estero, Chaco, Salta, Formosa y Jujuy.