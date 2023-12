Martín Llaryora: “Hay obras públicas que tienen que continuar”

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, aseguró que “hay obras públicas que tienen que continuar” y que “si no hay un plan de desarrollo, no va a haber trabajo ni empleo”.

— Martín Llaryora (@MartinLlaryora) December 17, 2023

“Creo que hay que tener esperanzas y también acompañar al gobierno. Hace años que la Argentina tiene una agenda fiscal y no tiene una agenda productiva”, dijo el mandatario provincial.

“Y gobernar es generar trabajo. Está claro que estamos en una situación muy difícil, que hay que cerrar el déficit fiscal y que todos vamos a hacer un esfuerzo y vamos a acompañar”, agregó en declaraciones al programa “La última cena” de Canal Nueve de Buenos Aires.

Obra pública

“Ahora, a la par, si no hay un plan de desarrollo, no va a haber trabajo ni empleo. Hay obras públicas que tienen que continuar. Vamos a hablar del contexto federal, si tenemos una expectativa en Argentina, a corto plazo es terminar el gasoducto para llegar a Vaca Muerta y poder exportar gas. Es la reserva que tienen el litio y la minería”, sostuvo Llaryora.

“Hagamos el gasoducto, porque el gasoducto nos va a permitir no tener que importar energía, exportar energía y tener dólares para fortalecer otros productos. La falta de obras es una falta de estrategia nacional que lleva a que el país caiga en estas circunstancias”, enfatizó.

“Porque este país sale, no sólo con un achique, ahora para evitar el déficit, que es verdad, acá lo que le falta es la carpeta productiva. Nosotros ponemos como provincia 3 mil millones de dólares casi todos los años, en impuesto a la exportación. No nos vuelve nada. Imaginate lo que sería Córdoba con esos 3 mil millones de dólares todos los años en Córdoba en manos de los productores, invirtiendo en sus pueblos, haciendo mover las economías regionales”, expresó.

Además afirmó que “el 85 por ciento de los subsidios del transporte se queda no en toda la provincia de Buenos Aires, sino en parte de la provincia de Buenos Aires y Capital Federal”.

“Y con el 15 por ciento nos tenemos que arreglar todos los gobernadores e intendentes del interior de Argentina”, añadió.

“Y al final tampoco administran el transporte, se lo administra la Nación. Entonces vos cuando gobernás acá, no administrás el transporte, no es un tema tuyo. No administrás el agua y las cloacas, no es un tema tuyo, es de AySA. Lo pagamos entre todos los argentinos, una empresa nacional que le hace las obras y las cloacas. La Justicia federal la pagamos nosotros porque la mayoría de la Justicia en Capital es federal”, cuestionó Llaryora.

Gobierno nacional

Sobre el nuevo gobierno de Javier Milei, el gobernador de Córdoba consideró que “tiene entre sus manos una gran oportunidad”.

“Hay una gran esperanza y tiene una oportunidad donde todos hoy quieren ayudar. Nadie quiere poner palos en la rueda, nadie quiere que le vaya mal, sabemos de la gravedad donde estamos. Y sabemos que vienen tiempos difíciles, pero van a ser menos difíciles si estamos unidos”, concluyó.