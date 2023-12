Lousteau nuevo presidente de la UCR Nacional; celebran De Loredo y Ferrer

El plenario de delegados de la Unión Cívica Radical escogió a Martín Lousteau en la elección del Comité Nacional y de esta manera presidirá la UCR hasta el 2025. El dirigente porteño se impuso sobre Gustavo Valdéz y será el reemplazante del exgobernador de Jujuy, Gerardo Morales, al frente del Comité Nacional.

En sus primeras manifestaciones públicas, Lousteau dejó en claro cuál será la postura del partido y se desmarcó del actual gobierno de La Libertad Avanza. Tras el triunfo, destacó que el radicalismo no cogobierna con Javier Milei, diferenciándose de su socio político en la alianza de Juntos por el Cambio: el PRO. Además adelantó que buscarán resolver la situación de dirigentes radicales como Luis Petri, quien se hizo cargo del Ministerio de Defensa en alianza con Patricia Bullrich.

“Nuestro partido continúa su proceso de renovación y modernización y le dice no al cogobierno con Javier Milei. Como a lo largo de la historia, elegimos a nuestras autoridades de manera institucional y a través de la democracia interna”, señaló la cuenta oficial de la UCR en X (ex-Twitter).

“Vamos a continuar con la renovación y modernización del radicalismo y no vamos a cogobernar con Milei. La potencia de nuestros gobernadores, intendentes, legisladores y militantes va contribuir a buscar soluciones a los problemas que la Argentina tiene desde hace mucho tiempo y que se agravaron”, expresó en la misma línea Lousteau.

Impacto en Córdoba. La noticia tendrá su correlato en los principales referentes de Evolución en Córdoba. Rodrigo de Loredo, con una fuerte representación en la Legislatura de Córdoba, y recientemente elegido como presidente del bloque de diputados del radicalismo, sigue sumando poder en el esquema radical pensando en el corto y mediano plazo. De Loredo no es el único dirigente boina blanca cordobés que celebró en la jornada del viernes.

Marcos Ferrer, actual intendente de Río Tercero, es otro de los referentes de Evo lución en la provincia y uno de los dirigentes que guarda lazos más estrechos con Lousteau. Ferrer contó a PERFIL CÓRDOBA que intercambió algunos mensajes con Lousteau, felicitándolo y deseándole éxito en su nueva gestión.

“Es un logro importante para Evolución, teniendo en cuenta que empezó de a poco como espacio nacional, construyéndose lentamente y fuimos ganando volumen. Contamos con el gobernador de Santa Fe, muchos intendentes, entre los cuales estoy, un bloque de diputados significativo. Creo que ha sido un proceso muy virtuoso”, destacó el dirigente. “Antes habíamos quedado cerca en la disputa, ahora se nos dio y significa un cambio de aire en el partido, necesario, renovador, con una mirada más moderna de la que traía. Ahora será el desafío de llevarlo adelante”, agregó.

Respecto al nuevo rol que asumirá el partido con la conducción de Lousteau, Ferrer explicó: “Creemos que hay que ser constructivos. Oposición no es una palabra que nos guste. Hay que darle tiempo al Presidente, pero manifestar cuando no estemos de acuerdo en algunas cuestiones y en eso el radicalismo tiene que ser coherente con su historia política. Tratar de dar gobernabilidad sin dejar de defender banderas históricas, entre ellas la defensa de los más vulnerables”.

Por su parte el legislador Dante Rossi también celebró la llegada de Lousteau y la postura tomada en sus primeras declaraciones. Señaló que la postura de Bullrich y Macri de unir fuerzas con Milei, sin consultar al resto de Juntos por el Cambio, fue un cimbronazo que desacomodó a los distintos espacios políticos que se están acomodando nuevamente.

“Con la llegada de Lousteau empezó a saldarse un debate, respecto a cuál es el rol del radicalismo en el gobierno de Milei. La posición de Lousteau, coincidente con esa posición, nuestro rol es ser opositores. Esperamos que le vaya bien al gobierno, pero entendemos nuestro rol. Somos oposición a ese gobierno y expresamos preocupación por un ajuste que se está dando sin poner un colchón para los que peor la están pasando”, indicó Rossi.

“Considero que es sumamente positivo y acompañó la visión. Tenemos que construir una alternativa distinta y estoy asustado por algunas cosas que se ven. El gobierno de Milei no es nuestro gobierno, no hacemos cogobierno, y las medidas no tienen una red de contención para la gente que más sufre”. Rossi comentó además que en la Legislatura de Córdoba reflotó un proyecto para regular las marchas.

“Tenes un escenario de mucha conflictividad, con lo que aumentó la nafta, el pan francés a $ 1.600, si no aumentás los salarios, obviamente vas a tener más reclamos. A eso se lo enfrenta de dos maneras, intentando un diálogo o a los palos, algo que no creo que sea correcto. Yo pedí que se llame al diálogo. Vamos a vivir situaciones desesperantes. Escuché a Juan Pablo Quinteros y también apuesta al diálogo, muy distinto a lo de Bullrich que se expresó por otra manera de actuar”, completó Rossi.