Detuvieron a ocho jóvenes por el robo a la casa de Pampita: no tienen antecedentes

Horacio Giménez, ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, afirmó que los ocho ladrones que robaron la casa de la modelo Carolina “Pampita” Ardohain, en Barrio Parque, son extranjeros que ingresaron legalmente a nuestro país. El funcionario detalló que se trata de personas jóvenes, pero “mayores de edad. Son todos chilenos los que están acá y uno venezolano que está en La Boca. No tienen antecedentes porque llevan poco tiempo en el país”.

Y agregó: “Estamos esperando información de la embajada para ver si tienen antecedentes en Chile. Son todos jóvenes. Ingresaron por la parte posterior de la casa, rompieron un blindex”.

Elementos recuperados del robo a Pampita

Según Giménez, los delincuentes fueron encontrados “gracias a vecinos que aportaron sus cámaras personales, más el sistema de videovigilancia de la Ciudad de Buenos Aires, se descubrió que había tres vehículos implicados”.

El ministro de Seguridad detalló que la mayoría de los miembros de la banda se encontraban parando en un hotel, donde fueron “demorados e identificados. Todos de origen chileno”. Y agregó: “Al ingresar a las habitaciones hemos encontrado pertenencias que la señorita Pampita reconoce como propias, entre carteras, relojes y anteojos. Así que se procedió a la detención con el aval del doctor Godoy”.

Por su parte, Maximiliano Piñeiro, Secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, escribió en su cuenta de X: “La Policía de la Ciudad le puso fin a una organización criminal integrada por ocho extranjeros: siete chilenos y un venezolano, todos ellos detenidos tras operativos en Once y La Boca. Recuperamos lo robado y sacamos de circulación a delincuentes que se creían impunes. Ya están en manos de la Justicia”.

El posteo de Maximiliano Piñeiro sobre el robo a Pampita

Cómo fue el procedimiento para detener a los responsables del robo a Pampita

Integrantes de la División Investigaciones Comunales 14 y de la Comisaría Comunal 3 arrestaron a siete personas en un hotel de Callao 40. Cuando la policía llegó al edificio, los sospechosos trataron de escapar, pero fueron rápidamente reducidos. Por otra parte, en La Boca fue identificado el auto Cronos Negro que funcionaba como apoyo táctico de los ladrones y se detuvo al conductor, un ciudadano venezolano. Además, el lunes 22 de septiembre se confiscó una Volkswagen Surán, el rodado que habrían usado los delincuentes para trasladar la caja de seguridad de la modelo.

Policía de la Ciudad en el hotel donde fueron encontrados los ladrones de Pampita

El robo ocurrió la noche del pasado viernes 19 de septiembre, cuando los ladrones forzaron la puerta trasera de la casa de Pampita y le robaron efectos personales y su caja fuerte.

El fiscal Eduardo Rosende, titular de la Fiscalía Nº48, está evaluando la situación de los detenidos y cómo continuar con el procedimiento legal.

