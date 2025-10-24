El presidente de Ecuador denunció que intentaron envenenarlo con mermelada y chocolate

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, denunció que trataron de envenenarlo con “tres químicos” que pusieron en unos chocolates y la mermelada que le obsequiaron cuando asistió a un evento público. Se trata de la segunda denuncia del gobierno por un intento de quitarle la vida al mandatario, en medio de las grandes manifestaciones de la comunidad indígena protestando por su gestión.

El mandatario de 37 años contó este jueves 23 de octubre que le dieron chocolates y mermeladas contaminados con tres sustancias diferentes que no son propias de estos productos ni de sus empaques. En una entrevista con la cadena CNN, declaró que se trata de tres compuestos “en una alta concentración, es imposible que no haya sido intencional”.

Noboa remarcó que “presentamos la denuncia, presentamos las pruebas, la concentración de los tres químicos”. El organismo militar que se encarga de la seguridad del presidente hizo la denuncia correspondiente ante la Fiscalía.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Corre, Scott, corre

A comienzos de octubre, el gobierno afirmó, sin presentar pruebas, que el auto donde viajaba el mandatario fue atacado a balazos por indígenas descontentos con su gestión.

Por otra parte, mientras crecen las protestas por la eliminación del subsidio al diésel que afectó duramente las áreas rurales, donde el 41% de la población es pobre, Noboa entró dos veces a zonas bajo control de los manifestantes y, en ambas ocasiones, lo recibieron con piedras y palos. Algunos especialistas afirman que, con su actitud, el mandatario quiso remarcar el costado violento de las protestas y fortalecer su imagen pública para la consulta popular que se realizará el próximo 16 de noviembre.

Protestas por fin de subsidios en Ecuador: apedrean caravana de Daniel Noboa

El presidente, por su parte, afirmó: “Nadie quiere que le lancen una bomba molotov, ni un volador, ni que lo envenenen con un chocolate, ni que le lancen piedras”.

Presidente Daniel Noboa

Indígenas de Ecuador suspenden sus protestas ante el anuncio de Noboa sobre una mayor represión

Conaie, la organización indígena más importante de Ecuador, comunicó el miércoles 22 de octubre el final de los cortes de rutas luego que el presidente Noboa advirtiera que pensaba endurecer la represión.

Marlon Vargas, titular del organismo, difundió un video en las redes sociales, donde declaró: “Hemos tomado una decisión difícil, pero necesaria: el cese del paro, despejar las vías y replegarnos a nuestros territorios”.

Protestas en Ecuador

Y luego denunció una “brutal represión” implementada por los policías y militares desplegados por el Gobierno contra las protestas que dejaron, según el dirigente de Conaie, “tres muertos, decenas de heridos y comunidades enteras viviendo bajo el miedo y la represión”. Vargas le pidió a Noboa “desmilitarizar” los territorios de los pueblos originarios y que sean liberados los manifestantes arrestados.

HM/DCQ