El gobierno de Ecuador denunció un presunto "intento de asesinato" contra el presidente Daniel Noboa, luego de que un grupo de manifestantes atacara la caravana presidencial en una localidad cerca de Guayaquil. En un contexto de alta tensión social, marcado por masivas movilizaciones indígenas contra la eliminación del subsidio al diésel, el ataque generó un amplio repudio internacional pero también versiones cruzadas a nivel local.

"El nivel de agresión con el que se atacó la caravana denota que esto fue un claro intento de asesinato y un acto de terrorismo en contra del primer mandatario", sostuvo este miércoles el ministro del Interior, Mónica Palencia Loffredo, en declaraciones al canal Teleamazonas. El presidente Noboa, en el poder desde 2023, resultó ileso tras el incidente, que tuvo lugar en la localidad sureña de El Tambo mientras se dirigía a inaugurar una planta de tratamiento de agua y un sistema de alcantarillado en Cañar.

Qué se sabe del ataque contra Daniel Noboa

Según la versión del gobierno ecuatoriano, unas "500 personas" lanzaron piedras y palos contra la caravana presidencial mientras esta transitaba por una zona de protestas el pasado martes 7 de octubre. Según relató la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, "hay signos de bala en el carro del presidente", aunque hasta el momento esa información no ha sido confirmada oficialmente por los investigadores.

Videos difundidos por la presidencia muestran el momento desde el interior de uno de los vehículos oficiales, cuando varios objetos impactan contra los vidrios y alguien grita "¡agachen la cabeza!". Otros registros difundidos por la prensa local muestran a un grupo de manifestantes, algunos con vestimenta tradicional de pueblos originarios, arrojando piedras y palos a medida que la caravana avanzaba entre barricadas de cemento en medio del sonido de sirenas.

Poco después, el gobierno presentó una denuncia ante la Fiscalía por "tentativa de asesinato" y confirmó la detención de cinco personas, entre ellas un hombre de 60 años y una mujer. Según Manzano, los detenidos serán investigados por el delito de terrorismo, que en Ecuador conlleva penas de hasta 30 años de prisión.

Versiones cruzadas: "Fue una provocación"

La versión oficial fue rápidamente rechazada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la agrupación política que lidera las movilizaciones iniciadas el 22 de septiembre en varias provincias. En un comunicado, la organización expresó: “Rechazamos las acusaciones infundadas de magnicidio o intento de asesinato”.

La Conaie denunció que “la caravana presidencial ingresó en una zona de resistencia y fue apedreada”, y calificó el episodio como una “provocación del Gobierno” hacia los manifestantes. En esa línea, exigió “una investigación independiente e imparcial” con participación de organismos internacionales de derechos humanos para esclarecer los hechos.

Por su parte, el abogado y líder indígena Yaku Pérez también cuestionó los arrestos. Según su testimonio, las personas detenidas aseguraron que “ninguno de ellos estuvo en la protesta, solamente se les confundió” en medio del caos, que fue dispersado por la fuerza pública con gases lacrimógenos.

Manifestantes atacaron la caravana presidencial de Daniel Noboa en Ecuador.

En paralelo, el extitular de Conaie y excandidato a presidente, Leonidas Iza Salazar, ese día había denunciado que fuerzas policiales "impedían el derecho a la protesta" en Cotopaxi, al norte de Ecuador, en el marco del paro nacional convocado en rechazo de las medidas económicas de Noboa.

"Sobrevolaron nuestros territorios con helicópteros que intimidan y causan temor en nuestras familias", sostuvo en un comunicado en X, el día en que ocurrió el ataque contra el convoy presidencial. "Estas acciones han sido desplegadas de manera sistemática por el régimen durante los 16 días del #ParoNacional2025, ingresando a comunas, deteniendo a dirigentes y criminalizando a líderes con el fin de silenciar la resistencia, pese a lo cual desde las bases permanecemos luchando y enfrentando las arbitrariedades, abusos y autoritarismo del gobierno de Daniel Noboa", denunció

Subsidio al diésel: origen de la protesta

Las protestas se originaron tras la decisión del gobierno de eliminar el subsidio al diésel, una medida que golpea particularmente a las comunidades indígenas y campesinas. Con esta modificación, el precio del galón de diésel pasó de 1,80 a 2,80 dólares. No es la primera vez que una medida de este tipo desencadena fuertes movilizaciones: en 2019 y 2022, durante los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, respectivamente, decisiones similares derivaron en violentas protestas.

Los pueblos originarios representan oficialmente el 8% de los 17 millones de habitantes de Ecuador, aunque algunas organizaciones aseguran que la cifra real alcanza el 25%. La Conaie ha sido históricamente una fuerza social poderosa en el país, y ha encabezado protestas que llevaron a la caída de tres presidentes entre 1997 y 2005.

Las protestas en Ecuador comenzaron hace dos semanas en rechazo a la quita de subsidios al diésel.

Condena internacional a la violencia en Ecuador

El ataque generó una ola de repudios en la región y a nivel global. El gobierno de Javier Milei emitió un comunicado el día después del ataque. "La República Argentina expresa su firme condena al atentado perpetrado el pasado 7 de octubre contra la comitiva del Presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa, y manifiesta su solidaridad con el Gobierno y el pueblo ecuatoriano", indicó el comunicado de Cancillería.

La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) calificó el hecho como un "atentado contra la estabilidad democrática". Su titular, Albert Ramdin, expresó en la red X: "Condeno enérgicamente el ataque de hoy contra la caravana del presidente del Ecuador, Daniel Noboa", y manifestó su "solidaridad con el presidente, el Gobierno y el pueblo del Ecuador".

Desde la región, Colombia condenó "enérgicamente el ataque" y abogó por el retorno de la paz. Panamá, Costa Rica, Perú y Brasil también se sumaron al repudio y llamaron al diálogo como herramienta para resolver el conflicto. "Solamente a través del entendimiento y la búsqueda de consensos será posible construir soluciones sostenibles y beneficiosas para toda la sociedad", indicó la Cancillería panameña.

Honduras fue más enfática, al calificar el hecho como una "tentativa de asesinato" y expresar su "firme solidaridad con el mandatario, su familia y el pueblo ecuatoriano".

Desde fuera de América Latina, el Reino Unido condenó "todas las formas de violencia política" y pidió "desescalada y diálogo". Canadá expresó su preocupación y la embajada de China en Quito definió los hechos como "inaceptables", deseando que Ecuador “recupere cuanto antes la paz, la estabilidad y el desarrollo nacional".

El comunicado del gobierno argentino por los hechos violentos en Ecuador.

Un país bajo tensión

El ataque contra la caravana de Noboa se inscribe en un escenario de creciente polarización política, marcado por la crisis económica, el avance del narcotráfico y el deterioro del tejido social. A esto se suma el histórico enfrentamiento entre el Estado y los pueblos indígenas, que acusan al gobierno de avanzar con decisiones unilaterales sin diálogo previo.

Pese al ataque, Noboa continuó con su agenda oficial y encabezó la inauguración de obras en Cañar. “Nada lo detiene, ni siquiera el riesgo ante su propia vida”, expresó el ministro Loffredo, quien además recordó que el mandatario estaba en camino a “entregar obras en territorio” al momento del ataque. Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, adelantó que el Ejecutivo también investiga si dentro del esquema de seguridad presidencial se “tomaron las medidas necesarias” o si hubo "algún acto de irresponsabilidad o negligencia".

En medio de las acusaciones cruzadas, el propio Noboa denunció públicamente la presencia de infiltrados del crimen organizado dentro de las protestas. Según el mandatario, sin aportar pruebas, habría miembros de bandas como el Tren de Aragua participando en los disturbios.

Mientras las investigaciones sobre el incidente en El Tambo siguen en curso y las protestas continúan en diversas provincias, el país se enfrenta nuevamente a una encrucijada. Por ahora, las versiones cruzadas entre el Ejecutivo y los movimientos sociales no hacen más que profundizar la incertidumbre.

CD