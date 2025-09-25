Masacre en la cárcel de Esmeraldas: enfrentamiento entre bandas narco deja 17 muertos

Al menos 17 reclusos fueron asesinados este jueves en la cárcel de Esmeraldas, en el norte de Ecuador, tras un violento enfrentamiento entre bandas narco rivales. Los cuerpos de las víctimas, desmembrados y acuchillados, fueron hallados en escenas que recuerdan las peores masacres registradas en el país en los últimos años.

Videos difundidos en redes sociales y verificados por agencias internacionales muestran a varios internos tendidos en el suelo, ensangrentados y algunos decapitados. La Policía había informado en un primer momento de diez muertos, pero el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) elevó el balance a 17.

Con este episodio, ya suman 30 presos asesinados en apenas tres días, además de un guardia penitenciario.

Cárceles tomadas por las bandas

Las penitenciarías ecuatorianas se han convertido en los últimos años en centros de operación de organizaciones criminales que disputan poder, dejando desde 2021 más de 500 muertos en masacres similares. La cárcel de Esmeraldas, con capacidad para 1.100 internos pero que en 2022 albergaba más de 1.400, se encuentra en un puerto petrolero clave para el narcotráfico, cercano a la frontera con Colombia.

Decenas de familiares y vecinos se concentraron en las afueras del penal a la espera de información, en medio de la incertidumbre y el temor creciente.

El lunes, otro enfrentamiento en la penitenciaría de Machala, cerca de la frontera con Perú, dejó 13 presos y un guardia muertos, además de 14 heridos.

Ecuador, hasta hace poco considerado un país tranquilo, enfrenta hoy una ola de violencia ligada al narcotráfico. Gran parte de la cocaína que se produce en Colombia y Perú -los mayores exportadores mundiales- pasa por sus puertos hacia Estados Unidos y Europa, alimentando la disputa de las bandas criminales por el control de las rutas.

GD / EM