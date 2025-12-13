Dictan preventiva para un camionero que llevaba 3.500 kilos de marihuana

La Justicia Federal dictó la prisión preventiva para el chofer de un camión cargado con más de tres toneladas y media de marihuana, que fue interceptado el lunes pasado en la ciudad de Paso de los Libres durante un control de rutina de Gendarmería Nacional.

La imputación fue formalizada por el fiscal federal interino Aníbal Fabián Martínez y la auxiliar fiscal Mirian Benítez, de la Sede Fiscal Descentralizada Paso de los Libres, durante una audiencia de formalización de la investigación y control de detención realizada ante el juez de Garantías Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda.

El acusado, identificado por sus iniciales C.J.B., de 35 años y oriundo de Misiones, fue imputado como autor del delito de transporte de estupefacientes, una figura penal que prevé penas de entre 4 y 15 años de prisión. A pedido del Ministerio Público Fiscal, el magistrado validó la legalidad de la detención y dispuso la prisión preventiva por el plazo de 65 días corridos, hasta el 11 de febrero próximo, fecha que también fijó como límite para la investigación penal preparatoria.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Se trata de la segunda investigación formalizada por esa sede fiscal desde que el pasado 1° de diciembre comenzó a regir en la jurisdicción el Código Procesal Penal Federal, que instauró el sistema acusatorio y colocó en cabeza del Ministerio Público la dirección de las pesquisas.

Según se detalló en la audiencia, el procedimiento se inició alrededor de las 19.20 del lunes, cuando personal de la Sección Vial Paso de los Libres de Gendarmería Nacional detuvo un camión con semirremolque a la altura del kilómetro 480 de la Ruta Nacional 14. El vehículo transportaba placas de madera desde Santo Tomé, Corrientes, con destino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Durante la inspección, un perro detector de narcóticos reaccionó sobre la parte inferior de la carga, lo que motivó la intervención judicial y el traslado del rodado al Complejo Terminal de Cargas de Paso de los Libres. Allí, un escáner no intrusivo reveló la presencia de bultos ocultos entre la mercadería declarada.

Con autorización judicial, efectivos del Escuadrón 7 de Gendarmería realizaron el registro exhaustivo del camión y hallaron 3.695 paquetes de marihuana, con un peso total de 3.577 kilos. El test orientativo confirmó que se trataba de cannabis sativa y el chofer quedó detenido en el lugar.

Al fundamentar el pedido de prisión preventiva, la fiscalía sostuvo que existía peligro de fuga y riesgo de entorpecimiento de la investigación, debido a la gravedad del hecho, la pena en expectativa y la falta de acreditación del arraigo del imputado. El juez Fresneda coincidió con esos argumentos y rechazó el pedido de libertad formulado por la defensa.