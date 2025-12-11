Dejó que su hijo de 5 años manejara un cuatriciclo en la ruta y luego lo justificó: le quitaron la licencia

Un joven de 23 años quedó en el centro de una polémica luego de difundir en sus redes sociales un video en el que se ve a su hijo, de apenas cinco años, manejando un cuatriciclo sobre una ruta de la localidad bonaerense de Mercedes. En las imágenes —que se viralizaron de inmediato— el niño circula primero sin casco en un descampado y luego con casco sobre la traza, acompañado por su padre, que lo filma mientras conduce a su lado.

El contenido generó un fuerte repudio y activó la intervención de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que identificó al joven y solicitó la inhabilitación de su licencia de conducir por su “imprudencia deliberada”. El organismo recordó que ningún menor puede manejar vehículos motorizados en la vía pública y que los cuatriciclos solo están habilitados para circular en corredores seguros designados, no en rutas.

“La ANSV está atenta a estos casos difundidos en redes sociales, donde la búsqueda de likes suele impulsar prácticas indebidas. Exponer a un niño a una maniobra de alto riesgo —además de ilegal— no solo vulnera las normas viales, sino que pone en peligro su vida y la de otras personas”, señalaron desde la agencia al justificar la intervención inmediata.

El padre fue identificado como Nahuel Alexis, quien, lejos de retractarse, defendió su accionar en diálogo con Telefe. “Nosotros somos de Moreno y ese video se grabó a la altura de Mercedes, en un lugar donde no hay gente, es como un descampado. Yo lo llevo hasta allá para que nadie lo moleste”, sostuvo. Y agregó: “Uno no piensa que se va a lastimar. A él esto le gusta y yo lo apoyo, él es mi bebé y no voy a hacer nada que le haga daño”.

“No estoy arrepentido. A mi hijo le gustan los fierros como a mí. Si él es feliz, yo soy feliz con él”, insistió.

La normativa de tránsito argentina establece que la conducción de motovehículos —incluso de baja cilindrada— solo está permitida a partir de los 17 años. El caso vuelve a poner en agenda los riesgos asociados a la exposición de menores en contenidos virales y el impacto que pueden tener estas prácticas en la seguridad vial.

GD