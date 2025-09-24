Pastora y candidata libertaria cordobesa citó a Perón y calificó a Milei como “un estadista”

La candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza, Evelin Barroso, citó a Juan Domingo Perón para calificar al presidente Javier Milei como “un estadista”.

“La verdadera política es la política internacional”

“Más allá de las diferencias ideológicas, Perón decía algo muy claro: la verdadera política es la política internacional”, explicó la también pastora evangélica y referente de “Cita con la Vida”.

“Mientras unos se burlaban de sus viajes, Milei reconstruyó los lazos geopolíticos correctos”, agregó Barroso en una publicación de la red social “X”.

“No es solo un presidente, es un estadista. A los hechos me remito”, recalcó Barroso en un tuit en el que se ve una fotografía del presidente de EEUU Donald Trump junto a Javier Milei.

Quién es Evelin Barroso

Evelin Barroso ocupa el sexto lugar en la lista de candidatos a diputados nacionales por la Libertad Avanza en Córdoba.

“No hay una alianza entre La Libertad Avanza y la iglesia. Es una palabra muy fuerte”, contó la pastora de “Cita con la Vida”.

“Yo llego a este espacio porque comparto los valores que representa. La libertad, la familia, la vida. No por una estrategia institucional ni por una bajada de línea”, aclaró en una entrevista con PERFIL Córdoba.

“Siempre quise servir a la gente, es mi deseo profundo. Lo hice desde la iglesia y también desde mi preparación profesional. Mi ingreso a la política tiene que ver con eso: poner todo lo que soy al servicio de la transformación que el país necesita”, aseguró Barroso.