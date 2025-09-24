Natalia de la Sota sobre la reunión entre Trump y Milei: “No vamos a permitir más ajustes, ni la entrega de activos”

La candidata a diputada nacional Natalia de la Sota criticó el encuentro entre el presidente de Estados Unidos Donald Trump y el presidente argentino Javier Milei al sostener que “no van a permitir más ajustes ni la entrega de activos”.

“No vamos a permitir más ajustes”

“Donald Trump promete ayuda a Milei y lo elige como su candidato a presidente para 2027. Las ayudas de Trump siempre han sido infinitamente costosas para los países y sus habitantes”, sostuvo la legisladora nacional.

“El Congreso Nacional debe exigir toda la información: de qué se trata esta "ayuda" y qué va a entregar Argentina a cambio”, agregó De la Sota.

Y luego enfatizó: “No vamos a permitir más ajustes, ni la entrega de activos, patrimonio y mucho menos la dignidad del pueblo argentino”.

“Una de las peores crisis de nuestra historia”

En un publicación de la red social “X” la candidata a diputada nacional señaló que “mientras Milei está en Estados Unidos con su nutrida comitiva, los jubilados, la clase media y los trabajadores argentinos siguen sufriendo una de las peores crisis de nuestra historia”.

“Mantengámonos alertas. Defendamos Córdoba. Defendamos Argentina”, cerró De la Sota.

De este modo la referente del espacio político “Defendamos Córdoba” se refirió en tono crítico al cónclave entre ambos mandatarios.