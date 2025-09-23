Luis Juez reveló qué necesita de Milei para ser gobernador de Córdoba

“Necesitamos que Milei sea presidente cuatro años más”. Luis Juez condicionó su proyecto de llegar a la gobernación de Córdoba en 2027 a que Javier Milei revalide su mandato presidencial. Durante un encuentro entre el Frente Cívico y los candidatos de La Libertad Avanza, el líder del juecismo estableció los términos de su alianza estratégica con el oficialismo nacional.

"Esta elección es clave y determinante para nosotros, determinante también para que sepan que no estamos especulando. Para nosotros es determinante porque si queremos gobernar la provincia necesitamos que Milei sea presidente cuatro años más para cambiar la historia", declaró Juez ante la militancia libertaria presente en el encuentro organizado por la Junta Capital del Frente Cívico.

Durante su intervención en el local de la Asociación de Comerciantes y Vendedores (ACV), el senador también criticó a sectores políticos que perciben un riesgo institucional por el estilo de gobierno presidencial. Juez cuestionó a aquellos "actores políticos que se victimizan" alegando que la institucionalidad está en peligro por un presidente que actúa según lo que "le sale del corazón" y "como le viene a la cabeza".

El encuentro formó parte de las actividades previas a las elecciones legislativas del 26 de octubre y tuvo como objetivo central coordinar acciones de campaña en territorio cordobés. La decisión de Juez de apostar al oficialismo nacional responde a un cálculo estratégico de largo plazo: la gobernación 2027.