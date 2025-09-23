De Loredo dijo que en Córdoba la elección está "palo a palo" y criticó el "error más grave" de La Libertad Avanza

La elección legislativa nacional en Córdoba se presenta como una competencia reñida que el diputado nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Rodrigo de Loredo, definió como "palo a palo". El legislador cordobés responsabilizó al oficialismo nacional de haber cometido "el error más grave" en el diseño electoral de la provincia.

"Está palo a palo", señaló De Loredo en el programa Odisea Argentina, que conduce Carlos Pagni en LN+, al referirse a la situación electoral en Córdoba, una provincia que describió como "una muestra muy concentrada del antiperonismo" a nivel nacional. El diputado atribuyó esta situación competitiva a decisiones estratégicas fallidas del gobierno de Javier Milei.

El "error más grave" del diseño electoral

De Loredo equiparó la estrategia electoral del oficialismo en Córdoba con los errores cometidos en la provincia de Buenos Aires. "En el diseño electoral han cometido el error más grave de los diseños electorales, equiparable al precio que le pusieron a la elección de la provincia de Buenos Aires, que hasta el día de hoy están pagando", explicó.

El diputado radical argumentó que la ausencia de un frente amplio había impedido una victoria clara sobre Juan Schiaretti, el candidato del peronismo cordobés. "Compiten contra un Schiaretti, que es una figura que tiene un prestigio personal muy grande, pero que estaba en el peor momento porque aparece Natalia de la Sota y les come entre 10 y 15 puntos", analizó.

Según De Loredo, si se hubiera conformado una coalición que incluyera a su partido -que contaba con 170 intendentes- y la figura de Mauricio Macri en el PRO, "le ganamos por 15 puntos a Schiaretti". El legislador recordó su propia performance electoral anterior: "Yo fui diputado por Córdoba la vez pasada con 54 puntos. Seis diputados nacionales de un solo signo político entraron por mi provincia y hoy estamos en una elección donde puede ganar el peronismo por dos puntos o puede ganar La Libertad Avanza por dos".

El legislador cordobés se definió como "un defensor de las coaliciones" y justificó que en las elecciones en Córdoba se le había planteado "sumisión", lo que consideraba que derivaba en pérdida de representación social.

La situación en Córdoba adquiría relevancia nacional no solo por su peso económico y político, sino porque funcionaba como un termómetro del antiperonismo en el país, según la perspectiva de De Loredo, quien buscaba mantener la identidad radical frente a las presiones oficialistas de integración sin condiciones a las listas de La Libertad Avanza.

Las características del electorado cordobés

De Loredo atribuyó parte del malestar electoral no solo a la ingeniería política, sino también a las características históricas del electorado cordobés. "Córdoba siempre fue reticente a la faceta esta que te digo que nosotros no compartimos desde lo institucional, desde el discurso. Siempre Córdoba desde esa perspectiva fue, será por su tradición universitaria, educativa, industrial. Nunca le gustaron las formas un poco descorteses", explicó.

El legislador también señaló que el gobierno nacional carecía de "defensores con argumentos razonables" en la provincia, mientras que "el peronismo le puso el mejor de ellos que es Juan Schiaretti".

Críticas a la "peronización" del gobierno

En sus declaraciones más amplias sobre la gestión nacional, De Loredo acusó al gobierno de Milei de haber "peronizado" sus decisiones políticas. "La adversidad que se le vino al Gobierno fue por errores autoinfligidos. Cometió muchos errores políticos y escogió una senda de peronización porque peronizó sus tomas de decisiones, su mesa chica y el armado de sus listas", declaró.

El diputado radical criticó que el oficialismo había "preferido la transacción de contado con algunos gobernadores del PJ antes que la sustentable coordinación con gobernadores ex Juntos por el Cambio que venían cooperando constructivamente".

De Loredo planteó que el gobierno debía dirigirse hacia quienes se habían abstenido en las elecciones provinciales, particularmente jóvenes que "veían en él una propuesta anticasta y antisistema pero ahora la ven colonizada por el peronismo y copiándole las prácticas al adversario".

"Tiene que ir en busca del votante como el nuestro, pero para eso tiene que intentar reconstruir puentes que rompió con sus aliados. A los gobernadores les compite en sus distritos, así que hasta octubre no puede conversar nada con ellos", advirtió el diputado.