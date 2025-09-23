Schiaretti: "La sociedad no permitirá la destrucción del sistema universitario"

El candidato a diputado nacional por Córdoba, Juan Schiaretti, aseguró que “la sociedad no permitirá la destrucción del sistema universitario”.

Llaryora y Schiaretti tildaron de “electoralista” la baja de las retenciones anunciada por Milei

“Defensa irrestricta del financiamiento universitario”

“Coincidimos con los rectores de todas las universidades públicas —nacionales y provinciales— y con la Universidad Privada Blas Pascal en la defensa irrestricta del financiamiento universitario”, sostuvo el exgobernador de Córdoba.

“Reafirmamos, además, la capacidad de Córdoba para articular esfuerzos entre el sector público, el sector privado y el ámbito académico, con el objetivo de impulsar el desarrollo social de la provincia”, agregó en una publicación de “X”.

“Se destacó también el carácter racional e institucional del reclamo, y la coincidencia en que esta situación crítica representa una oportunidad para repensar el sistema público de educación superior, con la mirada puesta en su continuidad y mejora”, aclaró Schiaretti.

Además agradeció por “este valioso encuentro” a los rectores al tiempo que ratificó su “compromiso de seguir trabajando por la educación pública, pilar fundamental para garantizar la movilidad social ascendente en nuestro país”.

Passerini: “Provincias Unidas tiene gestión, todo lo contrario a lo que sucede con Milei”

Universidad Nacional de Córdoba (UNC)

Antes de la reunión, Schiaretti expresó que “para los cordobeses, la UNC significa mucho” y que “no solo es la más antigua del país, sino también cuna de grandes reformas que perduran hasta el día de hoy”. “Miles de estudiantes y egresados de todo el país así lo confirman”, recalcó el candidato de Provincias Unidas.