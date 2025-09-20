Passerini: “Provincias Unidas tiene gestión, todo lo contrario a lo que sucede con Milei”

El intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, se metió de lleno en la campaña de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. En ese sentido, cuestionó al kirchnerismo por no incluir intendentes en su lista y apuntó al gobierno nacional por el “abandono” de las provincias y municipios.

“Esta elección es trascendental porque define el futuro de Córdoba y de la Argentina”, enfatizó en el ciclo “Mesa Chica”, que organiza Perfil Córdoba y que reúne a los intendentes de toda la provincia a través de un almuerzo mensual.

Passerini sostuvo que el cordobesismo nació hace 14 años, cuando José Manuel de la Sota cedió la gobernación a Juan Schiaretti y, con ello, consolidó un proyecto que “trasciende los límites partidarios”. Para el intendente, aquella decisión fue también un mensaje al kirchnerismo y marcó una línea de construcción federal que hoy tiene plena vigencia. “Ese proyecto de provincia consolidado es lo que hoy representa Provincias Unidas. Es la primera propuesta seria de un espacio federal, plural y de gestión, que además ya sumó una provincia más, como Corrientes. Y después del 26 de octubre habrá más”, vaticinó.

En ese marco, planteó las serias diferencias que mantiene con Milei: “El de Provincias Unidas es el primer proyecto político, federal y plural, que toma como fuente o como esencia de la construcción la gestión. Todos los que estamos acá (en el almuerzo de intendentes) podemos hablar mucho más de gestión que el presidente. Estamos mucho más preparados para gestionar que el propio presidente, que dice que sabe mucho de economía y que reconoció que no sabía nada de política. Hoy estamos viendo que de economía tampoco sabía mucho”.

Consultado respecto a otras “alternativas de centro” que no tuvieron éxito a nivel nacional, Passerini señaló que “el presidente descalificó a Provincias Unidas planteando que es una avenida del medio y yo le contesto que nosotros no somos del medio, somos la parte de adentro, que es la más importante y de una vez por todas los que estamos adentro vamos a tener que darnos cuenta que el centralismo porteño no es la solución. No lo fue nunca en la historia”.

En ese sentido, especificó que el centralismo porteño sigue siendo la verdadera grieta de la política argentina: “Los que tenían mucho Estado y los que tienen nada de Estado coinciden en algo: son unitarios y desprecian el federalismo. Hoy la verdadera discusión no es más o menos Estado: es federalismo contra centralismo”.

Críticas a Milei



El intendente acusó a Milei de carecer de un plan económico: “No tiene un plan de desarrollo, tiene un plan de ajuste. A los intendentes nos quitó subsidios al transporte, desfinanció programas y se quedó con fondos nacionales como el FONAVI o el de infraestructura, que no vuelven a las provincias ni a los municipios”.

El mandatario reivindicó la experiencia de los intendentes, que “están todos los días en la primera línea, pisando lo mismo que pisa la gente”, y defendió los logros de la gestión provincial: “Mientras el gobierno nacional abandona, en Córdoba seguimos produciendo medicamentos, sosteniendo la asistencia social, invirtiendo en salud y obras públicas. El Ente Metropolitano, que empezó con nueve municipios y hoy tiene 27, es un ejemplo de cómo se construye desde abajo”.

Una elección bisagra



Para el jefe municipal, los comicios del 26 de octubre no son una disputa local sino nacional: “Nos jugamos el destino de la Argentina, de Córdoba y de cada localidad. La gente empieza a ver que el Congreso incide en lo que pasa todos los días, y los resultados tendrán una fuerte incidencia en el futuro político del país”.

Passerini insistió en que existen dos caminos claros: “O apoyamos a un gobierno que nos está destruyendo como el de Milei, o respaldamos a Schiaretti, que fue tres veces gobernador y que gobernó con los 427 intendentes de la provincia. Él es el ordenador natural de Provincias Unidas, y representa la experiencia, el respeto y el federalismo frente al autoritarismo”.

Consultado sobre el rol del peronismo, Passerini fue categórico: “Claro que el peronismo va a jugar. Lo dijo De la Sota en su momento y lo confirmó la historia: el conductor del peronismo en Córdoba es Juan Schiaretti. Y hoy, encabezando la lista, es quien sintetiza lo que está en juego: no es Milei contra el peronismo, es el centralismo porteño y la debacle del país que representa Milei contra el federalismo y la esperanza que representa Schiaretti”.