Milei habló en la DAIA y apuntó contra el kirchnerismo: "Pactaban con Irán para encubrir atentados terroristas en suelo argentino"

En el acto del aniversario número 90 de la DAIA, realizado en el Teatro Colón, el presidente Javier Milei dio un extenso discurso donde expresó que “mientras la mayoría del mundo libre decidió darle la espalda al pueblo judío, nosotros le dimos la mano”, haciendo referencia a los países que se distanciaron del gobierno del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por su enfrentamiento con Hamas y la guerra en la Franja de Gaza. También apuntó contra el kirchnerismo, al asegurar que “mientras otros gobiernos pactaban con Irán para encubrir atentados terroristas en suelo argentino, nosotros pactamos con Israel para combatir el terrorismo y el antisemitismo”.

El mandatario afirmó: “Mientras la gran mayoría hacía oídos sordos al crecimiento del antisemitismo en sus tierras, nosotros los denunciamos con más ímpetu, porque al mal no se le puede responder con indiferencia, sino que se le debe enfrentar con una fuerza de igual magnitud, pero con sentido opuesto”.

Y agregó: “Apoyar a Israel es necesario para nuestro país, porque significa apoyar los valores que hace 100 años nos hicieron grandes, pero que abandonamos, y por abandonarlos nos hundimos en la miseria. Nuestro deber moral defender la verdad de estos valores judeo-cristianos. Porque sin lugar a dudas es ese compromiso férreo con el bien, sin importar las críticas, el que le muestra al mundo que hoy somos un país mejor, y esto es también algo necesario para hacer a la Argentina grande nuevamente”.

Luego indicó que “el mundo hoy no es como hace unos años atrás: el 7 de octubre fue un antes y un después, no solo para Israel o los judíos, sino para todo Occidente”, haciendo referencia al ataque y los secuestros masivos que realizó Hamás ese día en tierra israelí. A continuación, el presidente remarcó: “En el 7 de octubre todos pudimos ver la cara del mal; vimos cómo una sociedad cometía, filmaba y compartía orgullosa al resto del planeta los crímenes más aberrantes de los que se tenga memoria reciente”.

Las palabras de Milei fueron seguidas, atentamente, por su hermana Karina Milei, secretaria de la Presidencia; el juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti; y Mauro Berenstein, titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), quien antes le había entregado un reconocimiento al presidente argentino.

El Gobierno Nacional se encuentra organizando un viaje a Israel para mudar la Embajada argentina a Jerusalén; además, el canciller Pablo Quirno adelantó que están preparando la nueva visita del presidente Milei a suelo israelí. El ministro de Relaciones Exteriores también declaró que, además de la invitación que recibieron “para viajar en febrero”, la fecha será la misma en que llegue de visita el mandatario argentino, donde “se terminará de concretar la mudanza” de la Embajada.

El funcionario expresó: “El futuro entre Argentina e Israel y el mundo será próspero, los invitamos a aprovecharse de esas oportunidades, son las que traerán crecimiento a nuestros respectivos países”.

