Alberto Ruskolekier: “Irán te dice que va a seguir la guerra, que quiere atacar al Estado de Israel”

El analista internacional, Alberto Ruskolekier, en contacto con Canal E, aseguró que el reciente enfrentamiento entre Irán e Israel “no quedó solucionado” y advirtió que el mundo se encuentra frente a un escenario de inminente escalada militar.

“El tema no quedó solucionado”, señaló Alberto Ruskolekier. “En esos 12 días de enfrentamiento también hubo bombardeos que realizó con esos aviones especiales que tiene los B-2 que tiene Estados Unidos, que atacaron aparentemente un par de plantas donde se estaba enriqueciendo uranio. Pero la capacidad de enriquecimiento de uranio por parte de Irán no fue totalmente eliminada”, agregó.

Irán se niega a las inspecciones de la Organización Internacional de la Energía Atómica

Según desarrolló, el régimen iraní mantiene su programa nuclear activo y restringe la supervisión internacional. “Irán no sigue permitiendo hacer las inspecciones adecuadas para la Organización Internacional de la Energía Atómica”, explicó. También recordó que el organismo es dirigido por el argentino Rafael Grossi, quien “es uno de los candidatos para ser el próximo secretario general de las Naciones Unidas”.

Ruskolekier subrayó que el argumento iraní de “enriquecer uranio con fines pacíficos” carece de credibilidad. “Si bien es cierto lo que dicen, no menos cierto es que el enriquecimiento de uranio para objetivos que no son los civiles sigue su curso”, afirmó. Y añadió: “El mismo Ayatollah de Irán lo dijo él, directa y total, dice que busca la destrucción del Estado de Israel”.

Crece el armamento nuclear de Irán

Asimismo, citó al New York Times para destacar que Irán “está incrementando enormemente la construcción de misiles para que el próximo ataque sea un ataque, según dice Irán, totalmente devastador”. Además, mencionó que ese arsenal busca “bloquear el sistema antimisilistico” de Israel y preparar un enfrentamiento total.

“Irán te dice que va a seguir la guerra, que quiere atacar al Estado de Israel”, advirtió el analista internacional. Incluso reveló que los servicios de inteligencia de México “desbarataron el complot que estaba haciendo Irán para matar a la embajadora de Israel en México”. Y subrayó que Teherán “dice que van a atacar objetivos judíos y objetivos israelíes en cualquier parte del mundo en el cual se encuentran”.

En esa línea, comentó que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ya advirtió que responderá militarmente: “Ustedes sigan así y van a ser visitados por nuestros aviones en los próximos días”. Por eso, insistió: “Nadie descarta que va a haber inevitablemente un segundo enfrentamiento. La pregunta no es si lo va a haber, la pregunta sería cuándo va a suceder esto”.