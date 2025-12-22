La educación no formal en Argentina va en ascenso

Los resultados de la "Encuesta de la Formación Permanente Argentina Diciembre 2025", realizada por el Observatorio de la Cámara Argentina para la Formación Profesional y la Capacitación Laboral, revelan que a lo largo de este año la educación no formal se está convirtiendo en un sector robusto, ágil y en expansión, con un impacto significativo en la empleabilidad y el desarrollo social.

El sector presenta un ecosistema mixto, donde el 44% de los centros encuestados declara tener más de 8 años de actividad. Esto coexiste con la aparición de nuevos actores: un 37% se ubica en los primeros 3 años (12% menos de un año y 25% entre uno y tres años). Esta dinámica impulsa la innovación y demanda altos estándares de calidad.

Además, se estima que el sector de educación no formal, solo entre los centros asociados a la Cámara, podría estar recibiendo más de 490.000 estudiantes nuevos por año. Esta cifra subraya el rol del sector como un sistema educativo complementario de gran volumen, influyendo directamente en la productividad y la movilidad social.

La modalidad A Distancia Sincrónica (clases virtuales en vivo) se consolida como la más utilizada, con un 42% de adopción en diciembre de 2025, aunque con una leve disminución respecto a marzo del mismo año. El dato refleja que el sector organiza su estrategia a partir de modalidades complementarias, buscando ampliar el alcance y optimizar costos.

La mayor oferta formativa está orientada a propuestas de rápida salida laboral, que no superen el año de duración. Esto refuerza el perfil de la educación no formal orientada a resultados concretos a bajos costos: la mayor parte de la oferta de formación tiene un ticket promedio de $104.000 para un curso completo.

Esto se sostiene gracias a que las instituciones han contribuido a la accesibilidad y oportunidad de formación, presentado aumentos por debajo de la inflación, de alrededor del 13,5%.

De cara a 2026, hay grandes expectativas en términos de continuidad y expansión. Un 74% de los centros planea ampliar su oferta con nuevos cursos o programas mientras que un 27% lo hará explorando nuevas modalidades (a distancia/mixta). Asimismo, más del 50% tiene optimismo de cara al próximo año.

La educación no formal opera como un sistema educativo complementario de gran volumen, con influencia directa en la empleabilidad, la productividad y la movilidad social. Los resultados de este relevamiento refuerzan el rol institucional de la Cámara Argentina como actor articulador del sector: su representatividad se consolida año tras año, en la medida en que continúa creciendo en cantidad de socios y en volumen de actividad desde su creación.

*Director del Observatorio para la Educación y el Trabajo

