Tercera edición del curso de Durán Barba sobre diseño de estrategias políticas de campaña

La Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA) abre la inscripción a la tercera edición de su curso más convocante: “Cómo se diseña una estrategia política exitosa”, dictado por Jaime Durán Barba y Santiago Nieto Montoya, dos de los principales referentes en estrategia electoral de América Latina.

El curso inicia el miércoles 4 de febrero de 2026, y se compone de 12 clases sincrónicas virtuales que analizan en profundidad el diseño de una campaña política desde la perspectiva de los electores, con un enfoque práctico, comparado y actualizado a las nuevas dinámicas sociales y tecnológicas. Está destinado a políticos, consultores, estrategas, periodistas y estudiantes que deseen aprender a manejar campañas, construir mensajes eficaces y comprender las claves del comportamiento electoral en la sociedad actual.

Este es el contenido del programa académico:

Cada clase propone herramientas concretas y análisis de casos reales de campañas argentinas, ecuatorianas, brasileñas y norteamericanas:

Clase 1 – Fundamentos de la Estrategia

Qué es y qué no es una estrategia. Elementos clave. Información indispensable antes de comenzar una campaña.

Clase 2 – De la Voz a la Inteligencia Artificial

Evolución de la comunicación política: de la palabra al dato, de la radio a la IA. El spot tradicional vs. nuevas tecnologías.

Clase 3 – Vieja vs. Nueva Política

La sociedad de la red, la posverdad, el poder de las emociones. El nuevo votante y el fin de los partidos clásicos.

Clase 4 – Estrategias de Ataque

Cuándo atacar, por qué y cómo. Ataques con o sin estrategia. Análisis de campañas de Filmus y Correa.

Clase 5 – Imagen y Modelos de Ataque

Territorio e imagen. Tipos de ataque desde el análisis de la percepción. Modelos y tácticas visuales.

Clase 6 – Tácticas de Defensa

Cuándo y cómo defenderse. Tipos de defensa. La importancia del comité de crisis.

Clase 7 – Violencia, Humor y Espectáculo

Trump, Milei y la política como show. Sociedad del espectáculo, desmesura y estrategias disruptivas.

Clase 8 – Comunicación Digital y Memes

El lenguaje digital, los memes como herramienta política. Casos: Bernie Sanders y Guillermo Lasso.

Clase 9 – Campañas Negativas y el Caos

Campañas inverosímiles, caos como estrategia, campañas sucias y eficaces. Milei 2025 y Ecuador 2016.

Clase 10 – Campañas Positivas y Ataques Indirectos

AMLO, Lula, Macri. Estrategias positivas y recursos indirectos para debilitar al oponente.

Clase 11 – El Destino del Mensaje

A qué votantes hablar y cómo: voto pragmático, de rechazo, emocional o ideológico. Targeting y precisión.

Clase 12 – El Futuro de la Confrontación Política

Tecnología, privacidad y democracia. El rol de la IA, los límites del discurso público y los riesgos a futuro.

Jaime Durán Barba y Santiago Nieto Montoya forman una de las duplas más influyentes en la estrategia política contemporánea. Durán Barba es reconocido como uno de los principales consultores políticos de América Latina, con una trayectoria que incluye asesorías presidenciales, campañas exitosas y una vasta producción bibliográfica sobre comunicación, opinión pública y comportamiento electoral. Santiago Nieto Montoya, por su parte, es un reconocido analista político y estratega, autor de varios libros sobre campañas, narrativa política y nuevas tecnologías, y docente en universidades de la región.

Inscripción abierta aquí

En la USBA estudiás Comunicación en un medio de Comunicación.

La USBA es la universidad creada por la Fundación del Grupo Perfil.

Más información: [email protected] / WhatsApp: +54 9 11 4478-6463