Córdoba: La UNC lidera el índice nacional de transparencia y acceso a la información

El resultado destaca la consolidación de políticas de gobierno abierto, actualización automática de datos y desarrollo de herramientas de software libre.

La Universidad Nacional de Córdoba logró ubicarse en el primer puesto del índice de transparencia pública correspondiente al segundo semestre de 2025, elaborado por la Agencia de Acceso a la Información Pública. El indicador evalúa a 198 organismos públicos nacionales sujetos a la Ley 27.275, posicionando a la UNC como la institución con mayor nivel de apertura y accesibilidad de datos.

El índice analiza distintos aspectos vinculados a la disponibilidad de información pública, incluyendo sueldos de autoridades y empleados, nómina del personal, compras, ejecución presupuestaria, auditorías, informes de gestión e indicadores estadísticos. En ese marco, el Portal de Transparencia de la UNC obtuvo la puntuación más alta del país por la claridad, actualización y accesibilidad de su contenido.

Uno de los puntos más valorados fue la automatización de información dentro del portal. La UNC desarrolló un sistema que evita cargas manuales y actualiza los datos directamente desde los sistemas internos de gestión, garantizando que la transparencia sea un proceso sustentable y permanente. Este enfoque se consolidó como una de las innovaciones más relevantes del modelo.

La Universidad construyó toda la plataforma utilizando software libre. Incorporó tableros interactivos de información estadística, un portal de datos abiertos con descargas reutilizables y una Oficina de Acceso a la Información Pública que atiende pedidos individuales no contemplados en el portal y compatibles con la Ley de Protección de Datos Personales.

El rector Jhon Boretto subrayó el impulso institucional dado a la apertura informativa. “La Universidad ha generado una instancia de apertura sobre todo lo que produce y realiza, desde su gestión presupuestaria hasta los procesos de control y auditoría. Además, fomentamos el acceso a datos abiertos en formatos reutilizables para que la comunidad pueda apropiarse de esa información y ejercer un control”, señaló.

El salto al primer lugar sintetiza un proceso de tres años: la UNC pasó del puesto 123 al liderazgo nacional, en el marco del Programa Universidad Abierta. Esta política permitió que la comunidad acceda de manera directa a información que antes se remitía sólo a organismos nacionales, fortaleciendo el vínculo institucional y la participación social.

