Karina Milei y Martín Menem reunieron a los diputados electos de LLA para alinear al bloque

La secretaria General de la Presidencia y presidenta del partido La Libertad Avanza, Karina Milei, mantuvo este martes una reunión de trabajo con los diputados nacionales electos que asumirán sus bancas el próximo 10 de diciembre. El encuentro se desarrolló en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada y tuvo como eje principal la organización legislativa del espacio oficialista para el próximo período.

Karina Milei: "Estamos frente a un momento histórico"

Durante la jornada, los dirigentes repasaron los ejes políticos y legislativos que marcarán la segunda etapa de gestión, centrados en profundizar las reformas estructurales y sostener la agenda de libertad económica e institucional impulsada por Javier Milei.

Asistieron alrededor de 60 personas, entre ellas figuras como Virginia Gallardo y Sergio "Tronco" Figliuolo. Parte del encuentro quedó inmortalizado por una foto que subió la diputada electa Karen Reichardt, en la que posaron con el perro de Karina, Thor.

El posteo de Karen Reichardt

Los lineamientos de la reunión de Karina Milei con los diputados

Karina Milei fue una de las oradoras principales y marcó la línea política. Señaló que el nuevo bloque estará compuesto por "representantes que llegan al Congreso para defender con convicción las ideas de la libertad que hará a la Argentina próspera para siempre". La funcionaria fue clara al afirmar que "estamos frente a un momento histórico donde el Congreso tendrá un rol fundamental para acompañar las transformaciones que la Argentina necesita".

Tanto Karina Milei como Martín Menem salen fortalecidos tras el contundente triunfo del domingo

"Este bloque está formado por representantes comprometidos con defender las ideas de la libertad que harán del país una Nación próspera y duradera”, continuó la hermana del jefe de Estado.

Por su parte, los diputados electos manifestaron su disposición a trabajar de forma articulada con el Poder Ejecutivo y remarcaron la importancia del respaldo popular que avaló la continuidad de la agenda de cambios en las urnas. Se les entregó el Reglamento que se usa para las sesiones legislativas.

Conversaciones y rearmado político en los pasillos de la Rosada

Aunque en la reunión de casi dos horas no se debatió la agenda legislativa específica (que incluirá el Presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria), sí se hizo hincapié en la "dinámica" interna del bloque. Al finalizar, los asistentes recibieron otro obsequio simbólico en bolsas violetas: ejemplares de la Constitución Nacional.

La cumbre contó además con Eduardo Menem como orador. El exsenador justicialista y autor del libro Derecho Procesal Parlamentario dio una charla técnica sobre el funcionamiento de la Cámara. También tomaron la palabra los ministros y legisladores electos Patricia Bullrich (Senado) y Luis Petri (Diputados), la diputada neuquina Nadia Márquez y el cordobés Gabriel Bornoroni, quien fue ratificado como titular del bloque libertario.

Tanto Karina Milei como Martín Menem salen fortalecidos tras el contundente triunfo del domingo. Ambos fueron quienes se encargaron de la estrategia electoral que logró revertir el resultado complejo de las provinciales bonaerenses y hoy forman parte de la mesa política chica del presidente. Martín Menem, además, recibió la confirmación de su continuidad al frente de la Cámara de Diputados.

Martín Menem y Karina Milei

La agenda del presidente: jura de Adorni y gira internacional

Si bien el presidente Javier Milei no encabezó la reunión de este martes, se espera que reciba tanto a diputados como a senadores el miércoles por la mañana. Esta cumbre legislativa se daría horas antes de un movimiento clave en el Gabinete.

El mismo miércoles a las 12, en el Salón Blanco, está prevista la jura de Manuel Adorni como nuevo jefe de Gabinete. Este cambio, que se produce tras el triunfo electoral, reconfigura el esquema de poder del Ejecutivo.

Inmediatamente después de la jura, el presidente comenzará una intensa agenda internacional. El miércoles por la tarde volará a Estados Unidos para participar el jueves en el Miami Economic Forum.

Tras ese compromiso, regresará brevemente al país antes de volver a viajar el sábado. El destino final será Bolivia, donde Milei asistirá a la asunción de Rodrigo Paz, el presidente electo de ese país.

