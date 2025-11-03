Bullrich se prepara para conducir el bloque libertario en el Senado y deberán convivir con Victoria Villarruel

A menos de dos meses del recambio legislativo, Patricia Bullrich prepara su llegada al Senado y asumirá un rol central en la nueva etapa del oficialismo. Luego de resultar electa senadora por la Ciudad de Buenos Aires, la ministra de Seguridad —que dejará su cargo en el gabinete en diciembre— podría convertirse en la jefa del bloque libertario, posición que la colocaría como una de las principales articuladoras políticas de Javier Milei en la Cámara Alta.

El movimiento se definirá en conversaciones discretas entre la Casa Rosada, Karina Milei y los actuales referentes parlamentarios de La Libertad Avanza. En ese esquema, Ezequiel Atauche —actual jefe de bancada— debería ceder su lugar a la ministra de Seguridad. De confirmarse, la decisión tendría el aval de Karina Milei y Santiago Caputo, los dos estrategas con llegada directa a la Cámara Alta. El oficialismo buscará reforzar la conducción política del Senado luego de sumar 12 nuevas bancas, quedando con 19 senadores violetas, además de neutralizar a la vicepresidenta Victoria Villarruel, con quien el gobierno rompió su relación.

Precisamente, el trabajo de Bullrich también estará en revisar detalles de la conducción de la titular del Senado.

La convivencia Bullrich - Villarruel

La posible jefatura de Bullrich en el Senado abre una nueva dinámica dentro del oficialismo. Deberá compartir escenario institucional con Villarruel, con quien mantiene una relación marcada por viejos roces y cruces públicos. Las diferencias entre ambas vienen desde la conformación del Gabinete, cuando la vicepresidenta pretendía incidir en la designación de los ministros de Defensa y Seguridad. Aquel tironeo dejó heridas abiertas y se amplificó con la polémica por el gendarme Nahuel Gallo, detenido en Venezuela, y con la sesión autoconvocada del 10 de julio, cuando Bullrich acusó a Villarruel de “ser cómplice del kirchnerismo” y la vicepresidenta respondió recordándole su pasado en la militancia montonera.

Pese a ese historial, las dos saben que tendrán que convivir en la nueva etapa. En los próximos días se espera una reunión entre sus equipos para bajar la tensión. El objetivo sería ordenar la relación política en la Cámara alta y evitar un choque directo en el inicio del próximo período parlamentario. A pesar de esto, nada será garantía de que no surjan fricciones en el recinto.

En el nuevo mapa libertario, Bullrich busca convertirse en una voz con peso propio en el Congreso, capaz de representar la línea política del Presidente y, al mismo tiempo, consolidar su propio liderazgo. Su eventual llegada a la jefatura de bloque implicaría también un mensaje interno: Milei apuesta a profesionalizar la bancada oficialista en el Senado y a construir un puente de diálogo hacia los gobernadores y bloques aliados, clave para aprobar leyes estructurales como el Presupuesto 2026.

Más migraciones del PRO a LLA

La senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero, cercana a Bullrich y hasta ahora integrante del PRO, ya formalizó su pase a La Libertad Avanza, gesto que refuerza la proyección del nuevo bloque. “Es tiempo de confluir y sumar”, dijo la legisladora, que ocupará un rol relevante en el armado libertario dentro de la Cámara alta.

“Nos sumamos a La Libertad Avanza, invitados por Patricia Bullrich. Venimos defendiendo estas ideas de la libertad desde que éramos muy jóvenes en Córdoba. Es tiempo de confluir y sumar”, expresó la legisladora cordobesa en su cuenta de X, donde agradeció a los dirigentes de la provincia mediterránea Gabriel Bornoroni y Gonzalo Roca por la bienvenida.

La semana pasada, unos siete diputados del PRO -del ala bullrichista- rompieron con el bloque y se pintaron de violeta. Esto minimiza aún más el control de Mauricio Macri sobre su partido en el Parlamento.

