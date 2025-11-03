La senadora Álvarez Rivero deja el PRO y también se suma a La Libertad Avanza

La senadora nacional Carmen Álvarez Rivero anunció este lunes su incorporación al bloque de La Libertad Avanza (LLA). Con su pase, se consolida la corriente de dirigentes identificados con Patricia Bullrich que confluyen con el proyecto político del presidente Javier Milei.

La legisladora cordobesa comunicó la noticia en su cuenta de X: “Nos sumamos a La Libertad Avanza, invitados por Patricia Bullrich. Venimos defendiendo estas ideas de la libertad desde que éramos muy jóvenes en Córdoba. Es tiempo de confluir y sumar”.

Álvarez Rivero, empresaria hotelera, fue electa por el PRO, pero desde hace tiempo se especulaba con el salto de partido ya que de manera permanente mostraba afinidad con las políticas propuestas por el presidente Javier Milei. Incluso fue una de las pocas senadoras que se mostró incolumne en su apoyo al presidente en votaciones polémicas como por ejemplo discapacidadd.

Álvarez Rivero: "Macri no define que pasa con Córdoba y nos envía a conversar con alguien que no conoce la provincia"

En su anuncio realizado a través de las redes sociales, agradeció la bienvenida a los dirigentes Gabriel Bornoroni y Gonzalo Roca con quienes posó para la foto.

Su incorporación a LLA se da en el marco de una serie de pases del partido que conduce Mauricio Macri hacia el oficialismo nacional y de esta manera se amplía la base de apoyo político para las denominadas "reformas de segunda generación" que el Ejecutivo planea impulsar en la nueva etapa legislativa.

Previamente, siete diputados nacionales ligados a Patricia Bullrich decidieron abandonar el bloque del PRO para sumarse también a La Libertad Avanza. Entre ellos se encuentran Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici, Patricia Vázquez, María Luisa González Estevarena y Carlos Almenda.

Finalmente, el dirigente Sebastián García Díaz, también oficializó su adhesión en X (antes twitter), bajo la misma línea argumental que su mentora política:

“Nos sumamos a @LLibertadAvanza hoy invitados por @PatoBullrich. Porque venimos defendiendo estas ideas de la libertad desde que éramos muy jóvenes en Córdoba. Y es tiempo de confluir y sumar. Gracias @BornoroniG y @GonzaRocaCBA por la bienvenida. ¡Lo mejor está por venir!!”