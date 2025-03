Álvarez Rivero: "Macri no define que pasa con Córdoba y nos envía a conversar con alguien que no conoce la provincia"

La senadora nacional por Juntos por el Cambio, Carmen Álvarez Rivero, hizo en los últimos días un llamado enfático al expresidente Mauricio Macri para que se siente a conversar y defina el rumbo del PRO en la provincia de Córdoba. A través de sus redes sociales, Álvarez Rivero le pidió definiciones al expresidente y una alianza total con LLA. Aunque expresó sus pocas expectativas respecto a qué estas certezas lleguen en el corto plazo.

“Tenemos la presunción de que no lo harás. Que mantendrás todo en veremos hasta último momento, para digitar las listas según conveniencias que no tienen que ver con Córdoba”, expresó la cordobesa.

La reconocida empresaria también manifestó su preocupación por la falta de diálogo directo con Macri. "Soy senadora nacional por Juntos por el Cambio y no he logrado hablar con él. No se dio la conversación con Macri, nosotros creemos que hay que sentarse a conversar. Necesitamos definir con quien vamos a jugar, a quien vamos a apoyar. Macri nos envía a conversar con Pérez Carletti, quien es de Santiago y no tiene ninguna relación ni conocimiento con la realidad de Córdoba", señaló.

Relación con Bullrich

Carmen Álvarez Rivero, consideró que su cercanía a la actual ministra de Seguridad Patricia Bullrich, puede estar interfiriendo en la comunicación con Macri. “Soy alguien cercana a Patricia Bullrich y tal vez eso me juega en contra. Pero se debe entender que entré al PRO cuando Patricia Bullrich era presidenta del PRO, eso no pueden echármelo en cara. Toda la campaña que transitamos paralelamente con Milei, trabajamos para hacer transformaciones que a mí entender son muy alineadas al pensamiento de Mauricio Macri. No son los mismos modos, pero hay que entender que quien preside es Milei, no todo va a ser tal cual quiere Macri o lo que quiere Patricia inclusive. Aquí se trata de liderar el PRO Córdoba. No podemos permanecer esperando que alguien decida algo en el PRO Córdoba”.

Reaparece Prunotto en sesión especial y se viene la difusión del listado de contratados en la Legislatura

Nuevo PRO

La senadora también habló respecto a la aparición del espacio denominado Nuevo PRO y manifestó su respeto por quienes trabajan en él, pero dejó en claro su deseo de ser incluida en las discusiones sobre el futuro y las alianzas del PRO Córdoba. "Respecto al espacio que está surgiendo denominado Nuevo PRO, yo creo que el que quiera trabajar que trabaje, los respeto, ningún problema. Hay lugar para todos, eso sí: no me excluyan. Me invitan, pero yo creo que tenemos que conversar cuál es el futuro del PRO Córdoba, cómo vamos a dirimir las disputas y cuáles serán nuestras alianzas", sostuvo.

“No podemos arriesgarnos porque el kirchnerismo acecha por todos los rincones", agregó.

Finalmente, Álvarez Rivero manifestó su esperanza de poder dialogar con Mauricio Macri en la presentación que realizará el viernes en la Bolsa de Comercio. "Tenemos la esperanza de poder dialogar en su llegada a la provincia", concluyó.