Fin de semana largo del 12 de octubre: cuánto le cuesta viajar a una familia

Una familia tipo (dos adultos y dos menores) necesitará disponer en promedio de $472.952 para irse de viaje este fin de semana largo del 12 de octubre. Este importe es el equivalente a 30% de un sueldo medio, según detalló en un informe el Instituto de Economía (INECO) de UADE.

Entre las opciones más costosas se destaca Cariló con un valor que ronda los $803.653 y Mar de las Pampas con $739.793. Pese a ser las alternativas más caras, en ambos casos se detecto una contracción interanual, ya que el promedio mostró una variación de -2,46% y -2,71% respectivamente.

En el otro extremo de la tabla se encuentran las alternativas más económicas para este 2025, entre las que destacan Necochea con $203.059 y Miramar con $263.731, con variaciones interanual de -0,85% y -2,24% respectivamente.

Para establecer los valores, se toman dos componentes: el costo de traslado en micro y de alojamiento, ya que otros gastos como comida, compras y actividades recreativas, pueden variar dependiendo de los gustos y preferencias de cada familia.

Los destinos analizados son la Costa Atlántica bonaerense, así como ciudades como Tandil (provincia de Buenos Aires), Córdoba Ciudad y Gualeguaychú (Entre Ríos).

En octubre de 2024 el viaje promedio representaba 0,31 salarios, mientras que en 2025 lo hace en 0,30. "Esto implica que el poder adquisitivo del turismo se mantuvo prácticamente constante, con una mínima disminución que no altera el resultado general", sostiene el reporte.

Según los resultados que se reflejan en el estudio, en términos nominales los destinos presentan aumentos en sus costos respecto a 2024. Sin embargo, la suba de salarios ha permitido que, en términos reales, el esfuerzo económico sea levemente menor, en un promedio de -2,7%.

Cuánto sale viajar a los principales destinos turísticos

Los destinos turísticos más utilizados para vacacionar muestran una marcada dispersión de precios. Se observa una marcada diferencia entre los distintos destinos turísticos.

Teniendo en cuenta de que el costo del transporte es similar entre ellos, la diferencia de precios se explica principalmente por los costos del hospedaje. De esta manera, una familia debe destinar un presupuesto cuatro veces mayor si decide ir a Cariló en lugar de Necochea.

En una comparación con respecto al año pasado, los destinos que se volvieron más atractivos en cuanto a reducción en sus costos son Mar de Ajó ($400.617) con una merma de 4,58%, San Clemente ($392.508) con -4,26% y San Bernardo ($391.384) con -4,70%. Por otro lado,dos opciones que tuvieron subas son Gualeguaychú ($294.661) subió 0,12% y Tandil ($690.115) con un incremento del 0,07%.

El informe de INECO concluye que "el turismo interno continua siendo una opción de consumo que resiste cambios en precios y salarios".

Salarios

El informe establece que las estimaciones de salarios se basan en información oficial del Ministerio de Trabajo (RIPTE) y proyecciones de INECO. Los valores del transporte y alojamiento los obtuvieron realizando un relevamiento de precios en plataformas turísticas en línea.

La estimación del RIPTE para agosto 2025 da un sueldo promedio de $1.568.6322, mientras que en el mismo mes del año pasado el valor era de $1.032.479 (MTEySS, 2024).

Por último, una escapada al destino más caro (Cariló) este fin de semana largo de octubre, representa la necesidad de 0,51 salarios, mientras que para la opción más económica (Necochea) lo hace en 0,13 salarios.

