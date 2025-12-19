Este viernes 19 de diciembre se presentará con condiciones de tiempo caluroso en gran parte del territorio nacional, con especial énfasis en la zona central y el norte. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada estará marcada por un ascenso de las temperaturas y la probabilidad de fenómenos de inestabilidad severa en las regiones de Cuyo y el Noroeste argentino hacia la noche.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este viernes 19 de diciembre

En la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, se espera una jornada con cielo algo nublado y persistencia de aire cálido. La temperatura mínima se ubicará en los 22 grados, mientras que la máxima alcanzará los 31 grados durante la tarde. El viento soplará principalmente desde el sector este con ráfagas moderadas, lo que mantendrá elevados los índices de humedad en el área metropolitana.

Clima viernes 19 de diciembre

Para el resto de la Provincia de Buenos Aires, el panorama será similar, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 33 grados en el norte provincial. En localidades costeras como Mar del Plata, la máxima será de 26 grados con cielo despejado. No se prevén precipitaciones significativas para este viernes en la región bonaerense, aunque la nubosidad irá en aumento hacia el final del día.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cómo estará el clima en el resto del país

En la región de Cuyo, específicamente en Mendoza, el clima será "muy caluroso con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur, tormentas de intensidad moderada a severa hacia la noche" (Gobierno de Mendoza, Pronóstico Meteorológico, 18/12/2025). La temperatura máxima en esta zona podría escalar hasta los 38 grados, acompañada de la presencia de viento Zonda en sectores de la precordillera y el departamento de Malargüe.

El cometa 3I/ATLAS llega al punto más cercano de la Tierra: cómo y a qué hora verlo en Argentina

En el noreste argentino, provincias como Misiones y Corrientes mantendrán condiciones de calor extremo con un índice UV calificado como extremo. En Posadas, se prevé una mínima de 23 grados y una máxima de 34 grados bajo una advertencia por riesgo de incendios medio. Mientras tanto, en el noroeste y la región central, las temperaturas máximas se situarán entre los 32 y 36 grados con nubosidad variable.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

El sábado 20 de diciembre marcará un cambio en las condiciones debido al avance de un sistema frontal. Para la Capital Federal y alrededores, el Servicio Meteorológico Nacional estima que "habrá tormentas aisladas durante la mañana que se irán a la tarde para dejar un cielo nublado" (El Destape, 18/12/2025). Las temperaturas sufrirán un leve descenso, con una máxima prevista de 27 grados y una mínima de 22.

Hacia el domingo 21 de diciembre, la inestabilidad se desplazará hacia el norte del país, afectando a las provincias del Litoral con lluvias y actividad eléctrica. En la zona central, el cielo permanecerá mayormente cubierto con una baja probabilidad de precipitaciones. Para el inicio de la próxima semana, se anticipa una estabilización de las condiciones meteorológicas con temperaturas máximas que rondarán los 31 grados en el centro argentino.