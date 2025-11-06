Qué servicios están disponibles durante el feriado bancario de este 6 de noviembre

Este jueves 6 de noviembre, Día del Empleado Bancario, los bancos no prestarán el servicio de atención al público de manera personal, pero los canales online seguirán funcionando para algunas operaciones transaccionales, excluyendo la compra y venta de dólares.

Por este motivo, la Bolsa de Comercio se verá afectada y tampoco tendrá actividad durante esta jornada.

Durante este jueves no se puede operar en con dólares en el circuito oficial. Tanto la compra como la venta quedan restringidas al circuito paralelo. Las casas de cambio, al contrario de las entidades bancarias, pueden abrir sus puertas si así lo disponen.

Al cierre del miércoles 5 de noviembre, la cotización informal del dólar era de $ 1.420 para la compra y $1.440 para la venta, por debajo de la oficial que se ubicó en$ 1.425 y $ 1.475.

El jueves 6 de noviembre no hay atención bancaria: ¿Por qué?

¿Qué ocurre con los trámites que requieren atención presencial por el feriado bancario?

Los trámites bancarios que requieren de atención presencial como: firmas, consultas en ventanilla y/o autorizaciones específicas, deberán reprogramarse para otro día hábil como consecuencia del feriado bancario.

Además, los vencimientos de facturas u obligaciones que recaigan para este jueves 6 de noviembre, se trasladarán al siguiente día hábil, de modo de no generar penalidades por el cierre.

La alternativa disponible es operar a través del homebanking, donde se podrá hacer pagos, transferencias o manejos entre cuentas, además del uso de tarjetas de débito y crédito sin restricciones.

Quienes cobren sus sueldos el cuarto día hábil de cada mes, este jueves quizás se vean perjudicados ya que las transferencias inmediatas (vía CBU/CVU) podrían demorar su acreditación hasta el siguiente día hábil. Asimismo, los depósitos en efectivo realizados en cajeros automáticos pueden verse acreditados mañana.

Durante este jueves además estarán inhabilitados sin límites los canales para las operaciones con divisas o inversiones, como por ejemplo los fondos comunes de inversión.

Otra alternativa para poder retirar dinero en esta jornada son las opciones que ofrecen algunos supermercados y estaciones de servicio como comercios habilitados

Billeteras virtuales operarán normalmente

En el caso de las Fintech, estas no se rigen por las normas del sistema bancario, por lo que estarán funcionando sin ningún tipo de restricciones a través de todas las modalidades que ofrecen.

Los usuarios podrán realizar las siguientes operaciones sin ningún inconveniente:

- Pagar con QR.

- Realizar compras con tarjeta.

- Transferir dinero entre cuentas CVU/CVU.

- Usar todos los servicios de la aplicación sin inconvenientes.

Por último, dentro de las billeteras virtuales, las transferencias de dinero entre cuentas bancarias (CBU) y cuentas virtuales (CVU) deberían acreditarse de manera inmediata.

GZ / lr