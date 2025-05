El calendario de vencimientos con el FMI avanza: este viernes el gobierno debe pagar u$s 620 millones

La Argentina tiene que cumplir este viernes 2 de mayo con otro importante pago al Fondo Monetario Internacional, por US$ 620 millones en concepto de comisiones e intereses por la deuda que mantiene con el organismo de crédito multilateral.

Estos más de 600 millones de dólares integran un importante plan de desembolsos de US$ 2.000 millones que la Argentina deberá afrontar este año por la deuda que mantiene con el FMI.

Acuerdo con el FMI: la deuda bruta no aumenta, los intereses sí

Parte del calendario de pagos de intereses ya se cumplió en febrero, pero vale recordar que el cronograma reparte los pagos de manera tal que queden dispersos algo más de 600 millones de dólares por cuatrimestre.

En efecto, durante el año en curso el país deberá cumplir con otros dos vencimientos de intereses: uno por US$ 861 millones el 1° de agosto próximo y otro por US$ 883 millones más cerca de fin de año, el 1° de noviembre.

De todos modos, en esta oportunidad el gobierno de Javier Milei tiene reservas para afrontar sin problemas estos vencimientos, en tanto el mismo organismo desembolsó alrededor de US$ 12.000 millones tras el nuevo acuerdo alcanzado con la Argentina, en el que entregará otros 8000 millones de dólares en los próximos meses. De igual modo, el país recibirá también otros préstamos de otros organismos internacionales como el BID y el Banco Mundial que permitirán robustecer aún más las reservas del BCRA.

En efecto, en lo que resta del año el Tesoro recibirá un refuerzo de US$ 2.000 millones en junio y otros US$ 1.000 millones a fin del corriente año.

Ajuste fiscal: los desafíos que enfrenta el Gobierno para cumplir con la meta del FMI

Además, el cronograma incluirá tres desembolsos anuales (en 2026, 2027 y 2028) de US$ 1.400 millones cada uno, y otros US$ 700 millones en 2029, completando el crédito de US$ 12.000 millones.

En el caso del FMI, el crédito, a 10 años, tiene un período de gracia de 4 años y medio.

De acuerdo a lo informado por el organismo, habrá que pagar los vencimientos de capital de la deuda contraída en 2018 más los intereses sobre la deuda total, que llega a casi US$ 57.000 millones.

De ese total, US$ 41.700 millones del préstamo de 2018/19 aún se adeudan, más los US$ 15.000 millones de los primeros desembolsos del nuevo crédito.

La acumulación de reservas en la mira

La acumulación de reservas es uno de los principales desafíos que tiene por delante el Banco Central tras la eliminación parcial del cepo luego de recibir el primer desembolso fuerte del FMI, y a eso se le agregan las exigencias del organismo y las intervenciones en el nuevo sistema de bandas.

Vale recordar que una de las metas impuestas por el Fondo Monetario Internacional exige acumular USD 4.000 millones de reservas netas para mediados de año, lo que en general se lee en el mercado como "una meta desafiante". Y, si bien el riesgo país se encuentra a la baja, la posibilidad de acumular reservas depende en gran medida del acceso al mercado de capitales, algo para lo que trabaja el país pero que todavía está en movimiento. De hecho, el secretario de Finanzas Pablo Quirno, se refirió al tema en ocasión de su participación en un panel del G-24, en el marco de las Sesiones de Primavera del FMI y el Banco Mundial hace unos días.

Ravazzani: "Para el FMI lo central no es la acumulación de reservas, sino mantener el superávit fiscal”

"Lo que estamos tratando de hacer en la Argentina, en los últimos 15 meses, es recuperar nuestra credibilidad. Elegimos seguir un sendero bastante conservador. Hicimos una tremenda consolidación fiscal y pusimos en orden la casa en términos monetarios y eso nos permitirá entrar en la senda para volver a acceder a los mercados”.

”Yo digo que somos muy conservadores en este tiempo, no estoy asumiendo que la Argentina pueda tener acceso a los mercados en un momento específico, pero tenemos la certeza de que estamos en el camino. Hemos respetado nuestros compromisos y tenemos un acuerdo con el FMI que está empezando a funcionar bien”, agregó.

En cuanto al acceso a los mercados internacionales, señaló: “No vamos a especular sobre cuándo la Argentina podrá recuperar el acceso a los mercados internacionales. Mientras tanto seguimos trabajando en ello, y vamos a respetar y pagar nuestras obligaciones como hemos hecho en los últimos 15 meses”, aseguró.

