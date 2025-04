El Fondo reclama que el Banco Central acumule US$ 4 mil M en reservas netas

El Fondo Monetario Internacional (FMI) reclama al Gobierno que acumule reservas internacionales netas por 4.000 millones de dólares este año, sin contar los desembolsos que realice a partir de la semana próxima el organismo multilateral. A su vez, establece que a fin de año las brutas deberán alcanzar un nivel de US$ 47.700 millones.

“Las reservas internacionales netas (RIN), después de aumentar alrededor de US$ 6 mil millones durante 2024, han disminuido desde entonces en US$ 4 mil millones hasta fines de marzo, lo que refleja una balanza comercial más débil, el aumento de las intervenciones en los mercados paralelos de divisas (US$ 2 mil millones), así como las crecientes incertidumbres externas e internas. Las RIN se ubican en -US$ 6,4 mil millones”, agregó el Fondo en el informe técnico (staff report) del programa de Facilidades Extendidas con la Argentina.

A su vez, se espera que el Fondo gire US$ 12 mil millones el próximo martes como desembolso inicial del programa, y luego una revisión en junio por un monto de US$ 2.000 y otros US$ 1.000 en diciembre. A partir de 2026 y hasta 2029 se harán revisiones semestrales y por cada una corresponderá un nuevo pago por US$ 714 millones cada uno.

“A pesar de las mejoras iniciales en la cobertura de reservas, el nivel de reservas internacionales netas sigue siendo extremadamente bajo y ha caído recientemente debido al aumento de los déficits comerciales en medio de incertidumbre sobre la dirección de la política cambiaria y un contexto mundial considerablemente más desafiante”, añadió el reporte del FMI.

La acumulación de reservas será el factor clave, sobre todo considerando que no se podrá contemplar a los desembolsos del Fondo para la métrica. También el contexto internacional jugará una variable a monitorear de cerca por el equipo económico. En caso de que escale la guerra arancelaria iniciada por Estados Unidos llevará al mundo a una recesión global, incluso ya hay analistas que estiman que Argentina pierda su superávit comercial este año en ese caso, por lo que implicaría menos dólares para las arcas de la entidad monetaria y tensionaria el objetivo de acumuaclión de divisas. En esa línea, el FMI espera un déficit en la cuenta corriente por 0,4% del PBI para 2025.

A su vez, el staff report del FMI remarca que el Central deberá llegar a diciembre con un nivel de reservas brutas en torno a los US$ 47.700 millones. Al cierre del viernes, las arcas brutas de la autoridad monetaria cerraron en US$ 24.726, lo que implicó una reducción de US$ 6.379 millones desde el 2 de enero, y de más de US$ 8 mil millones desde el 7 de enero, pico máximo del nivel de reservas brutas en lo que va del año donde llegó hasta los US$ 32.904 millones.

La sangría de divisas del Central en los primeros meses del año se debieron a las intervenciones de la entidad monetaria en los mercados cambiarios para mantener raya los tipos de cambio financieros, pagos a organismo internacionales y al propio Fondo Monetario, pago de deuda y a la caída en los depósitos en dólares que tras el ingreso por el blanqueo disminuyeron en más de US$ 5 mil millones y más de US$ 1.600 millones en lo que va del año.

Por otro lado, el organismo internacional estima que hay más de US$ 200 mil millones de argentinos en el exterior y que podrían ser repatriados. “La gran cantidad de activos que mantiene el sector privado argentino en el extranjero, junto con un sector corporativo con niveles de deuda muy bajos y balances sólidos, es un buen augurio para mayores entradas de capital en el período venidero, alentadas por el levantamiento de las restricciones a nuevas entradas de capital y una liberalización gradual y total planificada de los flujos de capital”, subrayó.