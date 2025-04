El círculo rojo se apresuró a respaldar el acuerdo con el FMI, el fin del cepo y el sinceramiento del dólar

El mundo empresario salió a festejar los anuncios económicos del Gobierno, con el fin parcial del cepo cambiario, la libre flotación del dólar entre bandas y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de paraguas, como un inicio del proceso de inversiones en el país. Sin embargo, una parte del círculo rojo tiene desconfianza del efecto inflacionario de la tercera parte del plan anunciado por el ministro Luis Caputo, ante una devaluación eventual de hasta el 30%.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) respaldó el acuerdo con el FMI, y elogió “la supresión de las restricciones cambiarias y la puesta en marcha de un esquema de flotación entre bandas”. “La CAC considera que el entendimiento con el Fondo –en línea con el ordenamiento implementado por el Presidente Javier Milei desde su asunción a finales de 2023, y que permitió una contundente estabilización de la economía nacional– favorecerá el crecimiento y la generación de empleo de calidad”, sostuvo.

En un comunicado de prensa, la entidad mercantil destacó que “a diferencia de lo ocurrido tantas veces en la historia argentina, los recursos que aportará el FMI no se utilizarán para solventar el déficit fiscal –de hecho, actualmente las cuentas públicas registran superávit– sino que tendrán como destino la cancelación de deuda del Tesoro con el Banco Central”. Según ese análisis, “la deuda total del país no se incrementará –se producirá una compensación de pasivos–, a la par que la autoridad monetaria, con un balance fortalecido, tendrá a disposición mayores recursos líquidos, favoreciendo la generación de confianza y la consolidación del pronunciado descenso que la inflación tuvo en los últimos meses”.

El Gobierno establece que el dólar oficial flotará entre $1.000 y $1.400 y levanta el cepo cambiario

Para la CAC, que preside Mario Grinman, el fin del cepo y la flotación entre bandas generarán “un entorno más favorable para la inversión privada, pilar insustituible de cualquier proceso de desarrollo sostenido”. “En la actual coyuntura internacional –signada por una muy elevada volatilidad en el marco de los significativos cambios implementados por Estados Unidos en su política arancelaria– el acuerdo crediticio y el ordenamiento cambiario, que permitirán generar mayor previsibilidad sobre el devenir de la economía local, resultan por demás bienvenidos”, sostuvo.

“Efectos positivos en la inversión y el acceso al financiamiento”

Por su parte, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) apoyó a las medidas económicas y dijo que la liberación del cepo cambiario y el nuevo acuerdo con FMI “tendrán efectos positivos en la inversión y el acceso al financiamiento”. “Los que formamos parte de IDEA valoramos que el Gobierno haya reafirmado su compromiso con el equilibrio fiscal, indispensable para consolidar el camino hacia la estabilidad macroeconómica. Es un paso que debería permitir avanzar luego hacia las reformas de largo plazo que generen una economía más competitiva, con capacidad de generación de empleo de calidad y mejora en su productividad”, afirmó la entidad, a través de un comunicado de prensa.

“Valoramos estos avances que van en dirección hacia el objetivo final que impulsamos desde IDEA: que la Argentina logre un crecimiento económico sostenible en el tiempo, con reglas claras que generen confianza para atraer las inversiones necesarias para el desarrollo futuro del país”, sentenció IDEA.

Luis Caputo anunció que recibirá US$ 23.000 millones de libre disponibilidad del FMI y organismos multilaterales

Por su parte, la poderosa Asociación Empresaria Argentina (AEA), integrada por los dueños de las empresas más grandes del país, sostuvo que “el Acuerdo con el FMI es un hecho muy trascendente ya que contribuirá a generar las condiciones para dinamizar la actividad económica, aumentar la previsibilidad y promover las inversiones productivas”.

“La decisión de ir en camino a la eliminación total de las restricciones cambiarias, así como el mantenimiento del superávit fiscal, la disminución de la emisión monetaria, la baja del gasto público y la reducción de la presión tributaria, contribuirán significativamente a la movilización de la actividad empresaria”, aseguraron las mujeres y los hombres más ricos del país.

“El fin del cepo abre un nuevo horizonte para el sector agropecuario”

Por su parte, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), Gustavo Weiss, le dijo a PERFIL que el esquema cambiario “a priori parece muy positivo para sincerar el mercado”. “Los anuncios de Caputo son complementarios con el acuerdo con el FMI, que realizó una apuesta fuerte a través de un préstamo importante, con muchos dólares de libre disponibilidad, que le ha permitido al Gobierno confiar en que la liberación del cepo y la ampliación de la banda cambiaria no significará que el dólar se vaya directamente a la parte superior de la banda”, afirmó.

Y agregó: “Es una medida interesante y no prevista. Habrá que ver en los próximos días a cómo se acomodan las variables y qué pasa con la economía, las finanzas y los mercados”.

La inflación se acelera y volvió a escalar en marzo: fue de 3,7% según el INDEC

En tanto, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, sostuvo que “el fin del cepo abre un nuevo horizonte para el sector agropecuario”, al recordar que es un reclamo que el sector venía llevando adelante “desde hace muchos años y su puesta en marcha, a partir del lunes, va a traer aparejadas más inversiones y una mayor estabilidad económica”.

“Vale recordar que la brecha cambiaria produjo tanto daño en las producciones regionales como los derechos de exportación. Junto con el acuerdo del FMI, y otros organismos internacionales, y la ampliación repo de bancos internacionales sumado a la refinanciación swap con China, son pasos significativos hacia la normalización de la macroeconomía de la Argentina, en el marco del programa fiscal, social, monetario y cambiario que impulsa el Gobierno” enfatizó.

Dudas industriales por el efecto inflacionario y de costos

El sector que se encuentra con mayor incertidumbre es el industrial, que teme una presión de los costos dolarizados de las tarifas e insumos y un golpe colateral en la inflación, en medio de una crisis del consumo. “Creemos que la normalización del mercado cambiario era necesaria, pero si el Gobierno no logra sostener equilibrado al dólar y se pega más cerca del techo de la banda, será un gran problema para la competitividad de la industria, que sigue con un pie en la cabeza a partir de la fuerte presión impositiva”, le dijo a PERFIL uno de los referentes de la Unión Industrial Argentina (UIA), que prefirió el off the record hasta que la entidad publicara una comunicación oficial.

Una familia necesitó más de $1.100.000 en marzo para no caer en la pobreza

El presidente de la Cámara Argentina de la Industria Ferial, Pablo Ruda, aseveró que sincerar el valor del dólar aumentaría la competitividad del país como sede de congresos y exposiciones internacionales. “Para recuperar la competitividad, el país necesita un tipo de cambio competitivo”, afirmó al analizar la situación actual del sector.

“Tenemos el talento, la creatividad y la experiencia para ofrecer servicios de altísima calidad pero necesitamos previsibilidad y un tipo de cambio competitivo”, explicó Ruda quien, además, sostuvo que “no será la primera vez que la volatilidad del dólar afecte de manera directa e indirecta a todos los eslabones de la cadena pero sabemos que trabajando juntos podremos salir adelante”.