El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski durante la jornada de este lunes expresó que “creo que si el señor Trump alcanza la presidencia, trabajaremos juntos, no le tengo miedo a eso” y señaló que “en el Partido Republicano hay diferentes posiciones”.

Por medio de una rueda de prensa ante medios locales, el mandatario ucraniano aseguró que no teme cooperar con el magnate en caso de alcanzar un segundo mandato al frente de los Estados Unidos.

“Con respecto a la visión de Donald Trump, uno de los candidatos a la presidencia, es algo que entiendo en general”, destacó Zelenski en declaraciones realizadas durante las últimas horas tras el atentado que tuvo lugar en el estado de Pensilvania.

Según uno de los principales diarios de Ucrania, Ukrainska Pravda, el jefe de Estado ucraniano aseveró que “la mayoría del Partido Republicano apoya a Ucrania y a los ucranianos”, sin embargo, reparó que entre ellas “hay posiciones radicales de derecha”.

En este marco, Zelenski se mostró convencido de que, en caso de Donald Trump gane las elecciones presidenciales, el paquete de ayuda de 40 millones de euros aprobado en la cumbre de la OTAN no será revisado.

“Pondré fin a la guerra en Ucrania en cuestión de sólo 24 horas” manifestó Trump u y, un think thank cercano al postulante a la presidencia de los Estados Unidos, sostuvo que “el líder republicano dejará de entregar armas y dinero a Ucrania, si Volodímir Zelenski no se sienta a negociar la paz con Vladimir Putin”.

En tanto que, unos meses atrás el principal candidato Republicano había asegurado que “podría poner fin a la guerra en Ucrania en caso de ganar las elecciones”, incluso antes de formalizar su investidura.

