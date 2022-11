Durante el Juicio a las Juntas de 1985 los jueces no le permitieron a Hebe de Bonafini y el resto de las Madres de Plaza de Mayo permanecer en el recinto con el Pañuelo en la cabeza, ya que consideraban que era un símbolo político. Este episodio fue recordado este domingo, tras el fallecimiento de la fundadora de la organización a los 93 años.

La situación -no el momento- fue retratado también en una de las escenas de la película "Argentina, 1985", cuando los fiscales Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo se acercan las activistas por los derechos humanos para pedirles que se quiten los pañuelos por decisión del tribunal. Esto había sido un pedido de los defensores de los altos cargos militares, al plantear que no estaban permitidos llevar la prenda por su simbología política.

Cuando se cumplieron 35 años del Juicio, la propia Hebe lo recordó a través de un video de la fundación. Ella argumentaba que "los militares permanecían con su gorro puesto", por ende ella también podía quedarse "con el pañuelo en su cabeza". Luego de llamarle la atención, Hebe terminó retirándose del recinto, pero en este caso fue cuando se dictaron las absoluciones a algunos de los acusados.

"Cuando termina el Juicio me hacen entrar, yo voy con el pañuelo y me lo hacen sacar", contaba Bonafini en la grabación. "Se lo llevan pero yo tenía otro puesto en la bombacha. Cuando se dan vuelta, me lo vuelvo a poner. Llegaron hasta allá, giran y me lo ven puesto de nuevo, parecía una magia", señaló.

Sobre ello, rememoró que los organismos se enojaron al entender que "parecía que ella se estaba burlando de la situación", pero luego de una larga discusión accedieron a dejarla permanecer con el pañuelo sobre su pecho.

"Cuando empezaron los perdones me levanté y me fui", comentó, ya que decidió volver a ponerse la prenda en la cabeza. "Y bueno, quedó demostrado que era el único símbolo político que condenaban", agregó.

Al día siguiente, las Madres realizaron su 5° Marcha de la Resistencia, que reunió miles de personas que repudiaron el fallo, donde sí fueron condenados Jorge Videla, Emilio Massera, Roberto Viola, Armando Lambruschini y Orlando Ramón Agosti, pero no Omar Domingo Rubens Graffigna y Arturo Basilio Lami Dozo, Leopoldo Fortunato Galtieri y Jorge Isaac Anaya.

La Asociación Madres de Plaza de Mayo lamentó la muerte de su presidenta y afirmó que "cambió de casa", pero remarcó que la referente de los derechos humanos "seguirá para siempre en la Plaza de Mayo".

"Hasta siempre Hebe", fue titulado el comunicado oficial de la organización que presidía la platense desde hacía más de cuatro décadas. En el texto difundido, la asociación resaltó que Bonafini "cambió de casa, como ella siempre dijo de sus compañeras que la precedieron en la partida".

"Seguirá para siempre en la Plaza de Mayo. ¡Ni un paso atrás!", concluye el breve escrito oficial.