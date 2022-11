La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, volvió a la carga contra la Justicia y defendió a la vicepresidenta Cristina Kirchner. En el día en que se conoció la recusación contra la jueza María Eugenia Capuchetti en la causa por el atentado, la dirigente dijo que "necesitamos con mucha urgencia hacer algo contra la Suprema Corte y todos los jueces comprometidos con perdonar asesinos”.

Fiel a su estilo, la referente de los Derechos Humanos no escatimó palabras al esgrimir sus cuestionamientos a la Justicia. Fue durante la marcha N° 2326 de las Madres de Plaza de Mayo alrededor de la pirámide.

Cada vez que eso ocurre, la titular del organismo se sienta sobre una silla y comienza a hablarle a militantes que la rodean. Con micrófono en mano, pidió una "pueblada" contra la Corte Suprema y la Justicia: "No sólo perdonan al que quiso matar a Cristina, vienen perdonando desde antes a los asesinos de nuestras hijas e hijos y nadie salió a la calle".

"Tenemos que hacer una gran manifestación, una 'pueblada' para sacar a todos estos jueces de m***, pero una pueblada de verdad contra los jueces", dijo.

Explicó que hay que "demostrar como el 20 y 21 de diciembre de 2001 que el pueblo está harto y podrido, y que tiene que salir a la calle aunque nos c***** a palos".

También criticó a los jueces por sus ganancias: "Todos los jueces atorrantes cobran sumas que dan vergüenza, que tienen mucha plata guardada no se sabe ni para qué".

Hebe de Bonafini le pidió a Alberto que "hable lo menos posible"

Hebe de Bonafini y Cristina: "Saben que es la única que puede ganar"

Durante otro pasaje de su discurso, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo exhortó a los militantes que la rodeaban a "ser capaces de dar tanto como le pedimos a Cristina".

Y volvió a la carga contra la Justicia por la situación de la vicepresidenta. "Ellos saben que es la única que puede ganar, por eso no quieren dejarla libre ni sin condenar. No la quieren víctima, la quieren condenada para que no se presente", afirmó.

En el cierre de su exposición en la Plaza de Mayo, insistió: "Están haciendo lo indecible. Es una tragedia tener semejante basura como Poder Judicial, son una lata de m*****, más m**** que la m****".

De todos modos, en su discurso no se olvidó de criticar al presidente Alberto Fernández, de quien se viene separando desde hace meses. "El presidente es el que más ha viajado, no sabemos para qué, pero viaja. No sabemos cuánto gasta, pero viaja", finalizó Hebe de Bonafini.

AS/fl