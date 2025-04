Javier Milei se mete en la campaña bonaerense: cerrará un acto libertario en La Plata

El presidente Javier Milei participará el próximo martes 22 de abril del "Congreso de la Libertad Bonaerense", un encuentro organizado por La Libertad Avanza (LLA) en la ciudad de La Plata. Con este acto, el mandatario dará inicio formal a su participación en la campaña electoral de su partido en la provincia de Buenos Aires, actualmente gobernada por Axel Kicillof, a quien Milei buscará derrotar en los comicios provinciales del 7 de septiembre.

Bajo el lema “La Provincia se pone de pie, La Libertad Avanza”, el congreso tendrá como eje central el análisis de las demandas más urgentes de los bonaerenses. El cierre del evento estará a cargo del propio jefe de Estado, quien también respaldará públicamente a los precandidatos de LLA.

Javier Milei aprovecha la "primavera cambiaria" y se mete en las campañas de Capital y Provincia

“Este 22 de abril nos encontramos en la capital de nuestra querida provincia de Buenos Aires, en el primer congreso libertario basado muy inteligentemente y planteado en las demandas y preocupaciones de los bonaerenses. Vamos con fe y esperanza, La Libertad Avanza”, expresó Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Vicejefatura de Gabinete del Interior, que es a su vez uno de los participantes confirmados.

La jornada comenzará a las 9 de la mañana con una serie de mesas de trabajo “político-técnicas” enfocadas en problemáticas económicas y sociales. De acuerdo a fuentes cercanas al oficialismo, los ejes a debatir surgen de una encuesta realizada a 20 mil personas en distintos puntos de la provincia, donde los principales reclamos fueron la inseguridad, la salud pública y la presión impositiva.

Sebastián Pareja, Karina Milei, Martín Menem

Además de la presencia de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, el subsecretario de Integración Socio-Urbana y presidente de LLA bonaerense, Sebastián Pareja y de los intendentes Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Ramiro Egüen (25 de Mayo) y Fernanda Astorino (Capitán Sarmiento), también participarán referentes clave del espacio como los diputados provinciales Fernando Compagnoni y Florencia Retamoso; los diputados nacionales Guillermo Montenegro, José Luis Espert y Lilia Lemoine; el jefe del Consejo de Asesores del Presidente, Demian Reidel; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Federico Sturzenegger (Desregulación).

Sumado a esto, Milei continuará el miércoles su ofensiva política en la Ciudad de Buenos Aires, territorio en disputa con el PRO. Aunque el barrio aún no fue confirmado, todo indica que será en Caballito, acompañado por su hermana Karina Milei y el vocero y precandidato porteño, Manuel Adorni. El clima político que se genere este martes en La Plata podría definir el tono del desembarco en la Capital, donde los libertarios decidieron ir por todo, incluso al costo de tensar al máximo los puentes con el macrismo.

Mientras Milei encabeza un acto en La Plata, Macri convoca una cumbre interna del PRO

Además de ser una demostración de poder dirigida tanto a Kicillof como a Cristina Kirchner, también puede interpretarse como un mensaje hacia Mauricio Macri, en el marco de la disputa por el liderazgo antikirchnerista en el principal distrito electoral del país. Es que el acto libertario se realizará en paralelo a una cumbre convocada por el expresidente en la sede del PRO sobre la calle Balcarce.

Mientras que el acto de LLA tendrá una gran convocatoria con los principales miembros del Gabinete, el evento del partido amarillo será puertas adentro y tendrá como objetivo contener a los dirigentes que amenazan con dar un salto hacia el oficialismo, a pesar de las advertencias del fundador del espacio. Según fuentes del PRO citadas por Infobae, la reunión interna fue convocada de urgencia tras la difusión de la segunda foto entre Cristian Ritondo, Diego Santilli, Karina Milei y sus armadores Sebastián Pareja, Martín Menem y Eduardo "Lule" Menem.

No se descarta que algún dirigente cercano a Macri decida acercarse a la capital bonaerense para participar del acto libertario

El encuentro estaba previsto para la semana pasada, pero fue postergado debido a la sorpresiva sesión en el Senado bonaerense que avanzó con la suspensión de las PASO. Esa movida legislativa, apoyada por varios sectores del PRO, otorgó aire a los armadores del espacio que buscan ganar tiempo para reordenar la estrategia electoral. Aunque aún resta que la ley sea aprobada en Diputados, ya se instaló un clima de distensión en los equipos de campaña provinciales.

En este contexto, el acto de Milei en La Plata no será solo una postal electoral. Mientras desde LLA aseguran que no invitaron formalmente a Ritondo ni a Santilli para evitar “romper” el PRO, reconocen por lo bajo que no rechazaron su presencia: simplemente aceptaron que no asistan “por ahora”, como gesto de contención hacia Macri. “Ellos [el PRO] nos necesitan, pero nosotros también a ellos. Podrían aportarnos un nivel a las listas que hoy no estamos teniendo”, deslizaron desde el círculo de Santiago Caputo, donde crecen las críticas hacia los perfiles que promueve Pareja en el armado bonaerense.

Aun así, no se descarta que algún dirigente cercano a Macri decida acercarse a la capital bonaerense para participar del acto libertario. Aunque desde el PRO insisten en que “no tienen nada que hacer ahí”, algunas señales cruzadas podrían cambiar el tono del vínculo, que atraviesa su momento más tenso.

El PRO apuesta al voto útil anti-K y a la caída de Rodríguez Larreta

En paralelo, el martes será un día clave en el Congreso, ya que el Gobierno enfrentará la sesión de interpelación por el caso $LIBRA. El único funcionario que confirmó su asistencia es el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien además grabó un video convocando al Congreso libertario de Karina Milei, por lo que se espera que intente estar presente en ambos espacios. Los otros tres funcionarios citados (Luis Caputo —Economía—, Mariano Cúneo Libarona —Justicia— y Roberto Silva —Comisión Nacional de Valores—) aún no respondieron si asistirán.

Como parte de su estrategia política, el oficialismo también buscará compensar el impacto del escándalo con el relanzamiento del proyecto de Ficha Limpia en el Senado. En ese sentido, los dos legisladores de Santa Cruz que venían frenando la iniciativa dejaron trascender este sábado que acompañarán el tratamiento. La aprobación podría reinstalar el debate sobre una eventual candidatura de Cristina Kirchner, aunque por ahora la ley no se aplicaría en el ámbito bonaerense. Sin embargo, la Coalición Cívica impulsa una réplica provincial, y dentro del oficialismo se debate si avanzar con su respaldo.

