Teresa García: “LLA y el PRO van a ir juntos en provincia de Buenos Aires también en septiembre”

La senadora bonaerense, Teresa García, se refirió a la elección en el distrito más grande del país y consideró que no hay dudas de que el PRO y La Libertad Avanza irán en la misma lista. “Si pierden la elección de septiembre empiezan a debilitarse ambas fuerzas políticas”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

María Teresa García preside el bloque de Unión por la Patria en el Senado de la provincia de Buenos Aires desde el año 2021. Antes había sido ministra de gobierno de la provincia entre 2019 y 2021, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires entre 2005 y 2017, vocal de la Comisión de Reforma Política y Régimen Electoral a cargo de tratar la posible suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO) en la provincia de Buenos Aires

Habíamos hablado hace poquito, y hoy, en retrospectiva, ¿es correcto decir que al final Kicillof se salió con todo lo que quería? O sea, finalmente las elecciones son desdobladas, finalmente no hay PASO. ¿Y cuál es su evaluación respecto del resultado de esto? Y si al mismo tiempo coincide con que, finalmente, el gobernador consiguió lo que quería, o usted tiene una interpretación distinta, de que en realidad hubo un intercambio que desconocemos.

No, no, efectivamente. Usted ha seguido el tema, así que... Lo primero que hizo el gobernador de la provincia fue solicitar, con un decreto, las PASO para el 13 de julio. Luego, con otro decreto, la fijación de la fecha de la elección desdoblada: el 7 de septiembre.

Y bueno, al entender de nosotros, creíamos que tenía que haber una sola elección. La situación social es muy complicada, la gente está con muchos problemas como para que los problemas de la política se le trasladen. Porque esto no es una cuestión de los dirigentes: es un tema con la sociedad.

Si uno mira con atención la elección de Santa Fe el día domingo, fue la más baja asistencia de votantes en las últimas cuatro elecciones: solamente un 55% asistió a votar. Lo que habla de un hastío, digamos, de la sociedad. Eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno forma o arma una estrategia electoral.

Finalmente, el día antes de ayer, nuestra presidenta del Partido Nacional, Cristina, decidió salir de esta situación que solamente entendíamos, como digo yo, quienes hablan un argot carcelario, los que están adentro, porque el resto de la sociedad no lo entendía.

Decidió salir de esta situación y este debate equívoco, reafirmando que su decisión, y nuestra decisión, había sido tener una sola elección que nos parecía suficiente, luego de que el gobierno nacional rompiera la tradición con la boleta única papel y nos sacara de la simultaneidad.

Así que, en el día de ayer, tuvimos labor parlamentaria. También decir que este proyecto de eliminación de las PASO ingresó al Senado con la firma de toda la oposición: de La Libertad Avanza, el PRO y el radicalismo. Así que no fue complejo para ellos, en la labor parlamentaria, decir que estaban de acuerdo con la suspensión. Y bueno, fue votada en el recinto casi por unanimidad, solamente con una abstención.

Yo encuentro que todo esto comenzó el día que desdobló Jorge Macri. Porque fue empujando al primo, al PRO y a todo el mundo en contra de La Libertad Avanza. Y esa decisión de Jorge Macri y su asesor Antoni Gutiérrez-Rubí, era mover primero. Creo que eso tuvo influencia en que luego se produzca el desdoblamiento de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

En las elecciones de octubre se eligen una cantidad de diputados en ocho secciones electorales, mientras que en las elecciones de septiembre se eligen 135 concejos deliberantes. Por lo tanto, el PRO y los radicales no van a querer darle a La Libertad Avanza nada allí, por más deseo que tenga Ritondo, o que tenga cualquier otro miembro del PRO.

Y, por lo tanto, de alguna manera, no sé si como una jugada maestra, dividió al PRO de La Libertad Avanza. Finalmente, esa jugada de Antoni Gutiérrez-Rubí está reconfigurando el mapa porque hace más difícil que el PRO y La Libertad Avanza vayan juntos, por lo menos en la elección de septiembre. ¿Estoy en lo cierto?

Es muy difícil entender, para mí, la interna del PRO y La Libertad Avanza. No digo que no le ponga atención, pero de verdad es compleja. Nosotros, en el mes de diciembre, hicimos una reunión de Consejo del Partido en Moreno, en la que estuvieron Sergio Massa, Axel Kicillof y Cristina Fernández, donde se plantearon distintos temas desde la convocatoria del Partido Justicialista de la provincia, y donde Cristina, manifiestamente, dijo: "Ojo, atención con el desdoblamiento", porque ya había empezado a haber algún ruido de la posibilidad de desdoblamiento. Porque esto implica, entre otras cosas, la balcanización del peronismo.

El mes de enero no hubo reuniones, el mes de febrero tampoco. No recuerdo Milei envió el proyecto de boleta única, pero creo que fue sobre fines de febrero, más o menos. Con lo cual, ya ahí rompió el sistema electoral.

En el mes de marzo, el gobernador, en la Asamblea Legislativa, pidió expresamente celeridad con la resolución de los temas electorales. Ahí es donde le cuento que empezaron a aparecer los decretos: los decretos de convocatoria de las PASO y de la elección general del 7 de septiembre.

"Cristina va a estar en la provincia, porque es su decisión"

Y nosotros, que no habíamos fijado una postura legislativa, fijamos una postura legislativa. Porque nuestro bloque no había presentado, ni en Diputados ni en Senadores, una propuesta frente a esto. Pero para seguir discutiendo desde la política.

Yo no sé cuánto habrá influido lo de Jorge Macri realmente. Pero si hubiera influido en esta decisión en la provincia de Buenos Aires, ya hay gestos más que manifiestos de que van a ir juntos La Libertad Avanza y el PRO. Queda preguntar qué hará el radicalismo, que también tiene muchas intendencias a cargo, sobre todo en el interior de la provincia. Y, obviamente, si es una elección polarizada, hay riesgos que se corren.

Perdón, Teresa, yo me perdí. ¿Usted dice que van a ir juntos el PRO y La Libertad Avanza en la de septiembre, o sea, en los concejos deliberantes también?

Sí, también. Porque la de septiembre no es la definitiva. La definitiva es el 26 de octubre. Pero si pierden la elección de septiembre, fíjese lo que les pasó en Santa Fe, la verdad que empiezan a debilitarse ambas fuerzas políticas.

Entonces, creo que la decisión, y esto lo creo yo, la decisión de ambas fuerzas es ir juntos, a toda presión, en la provincia de Buenos Aires. Porque es la única posibilidad que tienen de polarizarla, y es en la elección de septiembre.

Por eso es que nosotros creíamos que debía haber una sola elección. Y debía ser la elección nacional. La elección de octubre, pegada a la provincia.

Y en ese caso, para que sea así, ¿quiere decir que La Libertad Avanza estaría dispuesta a darle al PRO y al radicalismo encabezar todas las listas de los 135 municipios?

No, no, no. No creo que sean tan generosos en esto. Seguramente será materia de la negociación interna de ellos.

Bueno, quiero decir darle la mayoría para que acepten ir juntos. Dado que La Libertad Avanza, en esos 135 municipios, no existe. O sea, es un partido que ni debe tener candidatos en la mayoría de los lugares.

No, con seguridad, como ocurrió en la elección anterior: no había candidatos en los distritos, y no había candidatos a legisladores provinciales. Sin embargo, terminaron con una victoria. Porque creo que lo que van a hacer pesar es el sello de La Libertad Avanza, el sello de Milei. Por eso es tan importante, o era tan importante para nosotros, concentrar toda la energía, todos los recursos humanos, todo el trabajo en la elección de octubre. Donde poder articular un discurso nacional.

Porque, bien usted dice: hay ocho elecciones en la provincia, no es una sola. Y después hay 135 distritos. Entonces, nosotros no vemos, no creemos, y sin hacer desmérito de nadie, que un concejal, en un distrito, pueda articular y pueda conformar un discurso de discusión con el gobierno nacional.

Del mismo modo que ningún legislador, le pongo mi caso, yo puedo tener posturas provinciales, pero no puedo conformar un discurso alternativo al gobierno nacional. Entonces, creíamos y creemos que hubiera sido correcto una única elección.

El gobernador toma esta decisión, está en su derecho de tomarla. La presidenta del PJ Nacional, Cristina Fernández, tomó la decisión de no seguir con esta discusión y eliminar las PASO. Porque, si no, esto nos llevaría a tres elecciones. Y vuelvo a insistir: el gobernador de la provincia de Santa Fe, Pullaro, con una muy buena imagen, disminuyó el 50%.

Alejandro Gomel (AG): Recién hablaba de la importancia que tiene la elección. Ahora que va a ser en septiembre, ¿ vamos a ver a Cristina en septiembre como candidata? ¿O recién en octubre?

No, en verdad Cristina va a estar en la provincia, porque es su decisión. Lo que no le puedo decir es cuál es el lugar en el que va a estar ella. Ella tiene decidido que el peronismo gane en la provincia de Buenos Aires, así que va a poner todo su esfuerzo en la estrategia electoral para que al peronismo le vaya bien en la provincia.

AG: Entonces va a ser candidata, pero no sabemos cuándo.

No, no sabemos. Esta es una decisión que habitualmente el peronismo toma siempre sobre los últimos minutos.

Claudio Mardones (CM): Hay otro gran interrogante: ¿qué va a pasar con la lapicera para definir las listas? Porque todo parece indicar que, por una parte se desmaleza el debate respecto al cronograma, pero también que la dos veces presidenta no va a aflojar la lapicera. ¿Cómo va a ser la negociación para definir las listas?

Bueno, esta palabra es una palabra que se viene utilizando mucho. Vengo escuchando desde dos meses después que asumiera Axel la gobernación de la provincia, por parte de algunas personas que están cerca: “El uso de la lapicera”.

La verdad que yo pensaba que lo que íbamos a discutir era otra cosa. Qué le iba a decir el peronismo a la sociedad. Porque no está esperando que hagamos discusiones de dirigentes. Está esperando que hagamos discusiones y tengamos propuestas para resolver cosas. Esto es evidente.

Pero ese término, el del uso de la lapicera, o cómo se va a usar, es un término que no anclamos nosotros en la discusión política. Ahora, es cierto que va a tener que haber negociaciones, va a tener que haber reuniones.

Lo que se va a discutir es la representatividad de todos los sectores: no solamente del Frente Renovador, del peronismo, del sector de Axel, sino que se va a tener que discutir también la representación de los sectores del trabajo y de todo lo que hoy no se siente representado, pero que está demandando que el peronismo haga algo con esto.

Así que va a ser, como siempre fue, parte de las negociaciones políticas antes de los cierres de listas. No poniendo la energía en eso, por parte de Cristina ni de muchos de nosotros, sino poniendo la energía en cuál va a ser el mensaje para recuperar la credibilidad de la sociedad.

